Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα σπαρακτική ανάρτηση της αδελφής του, Μαρίας – «Πού να ‘σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω»

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συνοδεύοντας μια μαύρη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι «Πού να ’σαι τώρα», προχώρησε σε μία συγκινητική προσωπική αφιέρωση στη μνήμη του.

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Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης, κηδεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εξακολουθεί να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του.
  • Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια μαύρη φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με στίχους από το τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα».
  • Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω».

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Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, εξακολουθεί να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ακόμη μία συγκινητική ανάρτηση, αφιερωμένη στη μνήμη του.

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Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια μαύρη φωτογραφία, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με στίχους από το τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα».

Συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της:

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«Πού να ’σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω».

Η νέα της δημοσίευση αποτελεί ακόμη μία προσωπική αφιέρωση στον αδελφό της, με τη μνήμη του να παραμένει ζωντανή μέσα από τις αναρτήσεις της.

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