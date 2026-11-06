Χάρης Ασημακόπουλος: «Η κατάθλιψη δεν φεύγει – Έχω μάθει να περνάω καλά με μπιρίμπα και φακές»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα, ο Χάρης Ασημακόπουλος μίλησε για την κατάθλιψη, τις οικονομικές ανασφάλειες του επαγγέλματός του και τη φιλοσοφία ζωής του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει μάθει να ζει με λίγα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια μέσα στις αβεβαιότητες της εποχής.

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Χάρης Ασημακόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την κατάθλιψη και τη σχέση του με αυτή μίλησε ο Χάρης Ασημακόπουλος, εξομολογούμενος: «Η κατάθλιψη δεν φεύγει. Μπορείς να πεις ότι αυτή την περίοδο είμαι καλά. Μελαγχολικός νομίζω ήμουν πάντα. Η κατάθλιψη με έχει κάνει πιο ευσυγκίνητο».
  • Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για όσους δημιουργούν οικογένεια εν μέσω δυσκολιών, αναφέροντας: «Ανθρώπους που κάνουν παιδιά τους θαυμάζω, ειδικά ηθοποιούς που κάνουν παιδιά».
  • Αναφερόμενος στη λιτή φιλοσοφία ζωής του, υπογράμμισε: «Έχω μάθει να ζω με λίγα. Έχω μάθει να περνάω καλά παίζοντας μπιρίμπα με φίλους και τρώγοντας φακές».

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Για την κατάθλιψη, τις οικονομικές ανασφάλειες που συνοδεύουν το επάγγελμα του ηθοποιού, αλλά και τη φιλοσοφία ζωής που έχει υιοθετήσει μίλησε ο Χάρης Ασημακόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά».

«Η κατάθλιψη δεν φεύγει. Μπορείς να πεις ότι αυτή την περίοδο είμαι καλά. Μελαγχολικός νομίζω ήμουν πάντα. Η κατάθλιψη με έχει κάνει πιο ευσυγκίνητο», εξομολογήθηκε αρχικά ο ηθοποιός, ενώ παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον όσα συμβαίνουν γύρω του.

«Δεν είναι έξυπνο να είσαι παρατηρητικός πάντα. Προσπαθώ να γίνω χαζός. Αναίσθητος γίνεσαι μεγαλώνοντας, αποκτούν άλλο βάρος τα γεγονότα», ανέφερε χαριτωλογώντας.

Ο Χάρης Ασημακόπουλος δεν έκρυψε, επίσης, τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, παρά τις οικονομικές και υπαρξιακές αβεβαιότητες της εποχής.

«Ανθρώπους που κάνουν παιδιά τους θαυμάζω, ειδικά ηθοποιούς που κάνουν παιδιά. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, την οικονομική, την υπαρξιακή, να έχεις και ένα παιδί, να έχεις την ευθύνη ενός άλλου ανθρώπου; Οποιονδήποτε έχει παιδί τον θαυμάζω».

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να ζει, εξηγώντας πως δεν χρειάζεται πολλά για να αισθάνεται ευτυχισμένος.

«Έχω μάθει να ζω με λίγα. Έχω μάθει να περνάω καλά παίζοντας μπιρίμπα με φίλους και τρώγοντας φακές», κατέληξε.

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