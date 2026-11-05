Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους του Παρισιού – Επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία – ΒΙΝΤΕΟ

Μαζικές διαδηλώσεις και μονοήμερη απεργία πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία ενάντια στην ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, με τη συμμετοχή να εκτιμάται μεταξύ 600.000 και 1,6 εκατομμυρίου πολιτών. Στο Παρίσι και στη Λυών σημειώθηκαν επεισόδια και χρήση δακρυγόνων, ενώ καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, στα σχολεία και στην παραγωγή ενέργειας. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό έντονη πολιτική πίεση, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν για κλιμάκωση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

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Αυτοκίνητο στις φλόγες, ενώ διαδηλωτές παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια πανεθνικής απεργίας και κινητοποιήσεων για τους μισθούς, την ακρίβεια και τις δημόσιες υπηρεσίες στη Λυών της Γαλλίας, στις 5 Νοεμβρίου 2026. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν επίσης μαθητές και φοιτητές, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Φωτογραφία: REUTERS/Denis Balibouse
Αυτοκίνητο στις φλόγες, ενώ διαδηλωτές παρακολουθούν, κατά τη διάρκεια πανεθνικής απεργίας και κινητοποιήσεων για τους μισθούς, την ακρίβεια και τις δημόσιες υπηρεσίες στη Λυών της Γαλλίας, στις 5 Νοεμβρίου 2026. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν επίσης μαθητές και φοιτητές, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Φωτογραφία: REUTERS/Denis Balibouse
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία για την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς, με τη συμμετοχή να εκτιμάται από 600.000 έως 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές σε εθνικό επίπεδο.
  • Στο Παρίσι και στη Λυών σημειώθηκαν επεισόδια και χρήση δακρυγόνων, ενώ οι κινητοποιήσεις οδήγησαν στο κλείσιμο περίπου 25 σταθμών του μετρό και του Πύργου του Άιφελ.
  • Η πανεθνική απεργία αυξάνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν για συνέχιση των κινητοποιήσεων εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα  στη Γαλλία, με εργαζομένους, φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχους να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Στο Παρίσι, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε χρήση δακρυγόνων. Σε εθνικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε περίπου 600.000, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές.

Η νέα ημέρα κινητοποιήσεων οργανώθηκε από συνδικαλιστικές ενώσεις και εργατικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότερες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Παρίσι και στη Λυών.

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από μονοήμερη απεργία στον δημόσιο τομέα, με σημαντικές επιπτώσεις στις μεταφορές, στην εκπαίδευση και σε άλλες υπηρεσίες.

Επεισόδια στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η βασική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), από όπου οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 14:00 τοπική ώρα, με κατεύθυνση την πλατεία Έθνους (Place de la Nation), μέσω της λεωφόρου Βολτέρ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, συνδικάτα, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, καθώς και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων».

Η αστυνομία είχε απαγορεύσει την αρχική διαδρομή που πρότειναν οι διοργανωτές, από την πλατεία Βαστίλης έως την πλατεία Κονκόρντ, επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε τις προσφυγές των συνδικάτων κατά των περιορισμών, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η εναλλακτική διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και αστυνομικούς, με τις δυνάμεις ασφαλείας κάνουν χρήση δακρυγόνων.

 

 

70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στους Δρομου

Η γαλλική κυβέρνηση είχε προετοιμάσει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, φοβούμενη επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων που είχαν σημειωθεί κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή περισσότερων από 220 προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και δράσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές αστυνομικές μονάδες, ενώ προβλέφθηκε η χρήση ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θωρακισμένων οχημάτων και υδροβόλων.

Ο Νουνιές είχε προειδοποιήσει ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν καταστροφές περιουσιών, λεηλασίες ή επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Έκλεισαν περίπου 25 σταθμοί του μετρό και ο Πύργος του Άιφελ

Η απεργία και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον Δήμο του Παρισιού, περίπου 25 σταθμοί του μετρό έκλεισαν από τις 10:45 το πρωί, έπειτα από αίτημα της αστυνομικής διεύθυνσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σταθμοί στις περιοχές των Ηλυσίων Πεδίων, της πλατείας Κονκόρντ και του κέντρου της πόλης.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου RER, ενώ η απεργία οδήγησε και στο κλείσιμο του Πύργου του Άιφελ για το κοινό.

Οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες να απομακρύνουν κάδους απορριμμάτων, ποδήλατα και αντικείμενα από τους δρόμους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος φθορών.

Από 600.000 έως 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία

Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικάτων.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε ότι περίπου 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αντίθετα, η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των διαδηλωτών πλησίασε τα 1,6 εκατομμύρια.

Βασικά αιτήματα των συμμετεχόντων είναι οι αυξήσεις των μισθών, η προστασία της αγοραστικής δύναμης, η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων.

Επεισόδια στη Λυών και προβλήματα στα σχολεία

Πέρα από το Παρίσι, επεισόδια σημειώθηκαν και στη Λυών, όπου ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Τουλούζης, πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν εναντίον σχολικού κτιρίου προκάλεσαν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκκένωση.

Η απεργία επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία των σχολείων, καθώς περίπου το ένα τρίτο των λυκείων της χώρας αντιμετώπισε διακοπές μαθημάτων ή άλλες δυσκολίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, λίγο περισσότερο από το 15% των εκπαιδευτικών συμμετείχε στην απεργία.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι κινητοποιήσεις επηρέασαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πίεση στον Μακρόν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Η νέα πανεθνική κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν και ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τη δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος ζωής, τη στασιμότητα των μισθών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να συναντηθεί στις 9 Νοεμβρίου με εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα μισθών και αγοραστικής δύναμης.

Τα συνδικάτα, πάντως, διαμηνύουν ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

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