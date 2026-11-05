Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους του Παρισιού – Επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία – ΒΙΝΤΕΟ

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Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα στη Γαλλία, με εργαζομένους, φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχους να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Στο Παρίσι, χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε χρήση δακρυγόνων. Σε εθνικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε περίπου 600.000, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές.

Η νέα ημέρα κινητοποιήσεων οργανώθηκε από συνδικαλιστικές ενώσεις και εργατικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότερες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο καταγράφηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Παρίσι και στη Λυών.

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από μονοήμερη απεργία στον δημόσιο τομέα, με σημαντικές επιπτώσεις στις μεταφορές, στην εκπαίδευση και σε άλλες υπηρεσίες.

Επεισόδια στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η βασική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), από όπου οι διαδηλωτές ξεκίνησαν στις 14:00 τοπική ώρα, με κατεύθυνση την πλατεία Έθνους (Place de la Nation), μέσω της λεωφόρου Βολτέρ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, συνδικάτα, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, καθώς και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων».

Η αστυνομία είχε απαγορεύσει την αρχική διαδρομή που πρότειναν οι διοργανωτές, από την πλατεία Βαστίλης έως την πλατεία Κονκόρντ, επικαλούμενη κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε τις προσφυγές των συνδικάτων κατά των περιορισμών, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η εναλλακτική διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και αστυνομικούς, με τις δυνάμεις ασφαλείας κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Un incendie est allumé sur la Place de la Nation à Paris. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers. #grevegenerale #5novembre #Paris #greve5novembre https://t.co/p7OKWW4tP9 — Luc Auffret (@LucAuffret) November 5, 2026

#5novembre #manif5novembre #paris #protests 🔴 [5 NOV][PARIS] Envoi de mortier, les CRS chargent le cortège de tête à Paris – (j’en perd mon latin) – Manifestation Intersyndicale contre la vie chère Voir sur YouTube ➡️ https://t.co/T2sPdKz4xQ Vidéos du 5 novembre : https://t.co/6MetW5qQSN — TV YÉ ! (@tvyefr) November 5, 2026

70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στους Δρομου

Η γαλλική κυβέρνηση είχε προετοιμάσει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, φοβούμενη επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων που είχαν σημειωθεί κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή περισσότερων από 220 προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και δράσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές αστυνομικές μονάδες, ενώ προβλέφθηκε η χρήση ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θωρακισμένων οχημάτων και υδροβόλων.

Ο Νουνιές είχε προειδοποιήσει ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν καταστροφές περιουσιών, λεηλασίες ή επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Έκλεισαν περίπου 25 σταθμοί του μετρό και ο Πύργος του Άιφελ

Η απεργία και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον Δήμο του Παρισιού, περίπου 25 σταθμοί του μετρό έκλεισαν από τις 10:45 το πρωί, έπειτα από αίτημα της αστυνομικής διεύθυνσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σταθμοί στις περιοχές των Ηλυσίων Πεδίων, της πλατείας Κονκόρντ και του κέντρου της πόλης.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου RER, ενώ η απεργία οδήγησε και στο κλείσιμο του Πύργου του Άιφελ για το κοινό.

Οι δημοτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες να απομακρύνουν κάδους απορριμμάτων, ποδήλατα και αντικείμενα από τους δρόμους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος φθορών.

Από 600.000 έως 1,6 εκατομμύρια διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία

Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικάτων.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε ότι περίπου 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αντίθετα, η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των διαδηλωτών πλησίασε τα 1,6 εκατομμύρια.

Βασικά αιτήματα των συμμετεχόντων είναι οι αυξήσεις των μισθών, η προστασία της αγοραστικής δύναμης, η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων.

🇫🇷 Police are pushing into crowds of protesters in Paris and Lyon. Officers in full gear are moving down the streets with their shields up, firing tear gas while people run. Around 70,000 police officers are out across France today, and things are getting pretty chaotic. Writer: Daniyal https://t.co/xrtdHeTmE4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 5, 2026

Επεισόδια στη Λυών και προβλήματα στα σχολεία

Πέρα από το Παρίσι, επεισόδια σημειώθηκαν και στη Λυών, όπου ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Τουλούζης, πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν εναντίον σχολικού κτιρίου προκάλεσαν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκκένωση.

Η απεργία επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία των σχολείων, καθώς περίπου το ένα τρίτο των λυκείων της χώρας αντιμετώπισε διακοπές μαθημάτων ή άλλες δυσκολίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, λίγο περισσότερο από το 15% των εκπαιδευτικών συμμετείχε στην απεργία.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι κινητοποιήσεις επηρέασαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Un incendie est allumé sur la Place de la Nation à Paris. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers. #grevegenerale #5novembre #Paris #greve5novembre https://t.co/p7OKWW4tP9 — Luc Auffret (@LucAuffret) November 5, 2026

Πίεση στον Μακρόν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Η νέα πανεθνική κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν και ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τη δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος ζωής, τη στασιμότητα των μισθών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να συναντηθεί στις 9 Νοεμβρίου με εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα μισθών και αγοραστικής δύναμης.

Τα συνδικάτα, πάντως, διαμηνύουν ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.