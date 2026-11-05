Ουκρανία: 43 νεκροί από το ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Βρέθηκε ζωντανή 56χρονη ύστερα από τρεις ημέρες

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Στους 43 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση σε χώρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ενώ μία γυναίκα που αγνοούνταν επί τρεις ημέρες εντοπίστηκε ζωντανή. Την ίδια ώρα, έως και 33 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/11) ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον βομβαρδισμό της 2ας Νοεμβρίου στην Κομισουβάχα αυξήθηκε στους 43, ενώ δεκάδες ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

«Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 43 νεκροί. Ένας από τους ανθρώπους που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι βρέθηκε σήμερα ζωντανός», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρόκειται για μία 56χρονη γυναίκα, την Όλχα, η οποία είχε χάσει την επικοινωνία με τους συγγενείς της μετά τη ρωσική επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ζαπορίζια, η οικογένειά της είχε απευθυνθεί στις αρχές ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της. Η γυναίκα βρέθηκε την Πέμπτη, χωρίς να έχει τραυματιστεί, και είναι καλά στην υγεία της.

Βομβαρδίστηκε σχολείο όπου διανεμόταν ανθρωπιστική βοήθεια

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/11), όταν οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επανειλημμένα την Κομισουβάχα, έναν οικισμό κοντά στη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Στόχος των πληγμάτων ήταν, μεταξύ άλλων, ένα σχολικό συγκρότημα, στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργούσε υπόγειο καταφύγιο και χώρος διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εκεί είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραλάβουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αρχικά επίθεση στο σχολικό συγκρότημα και στη συνέχεια πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο υπόγειο καταφύγιο, όπου είχαν αναζητήσει προστασία άμαχοι.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν ήταν δυνατόν να αγνοούν πως στο συγκεκριμένο σημείο συγκεντρώνονταν κάθε εβδομάδα κάτοικοι για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Βόμβα τριών τόνων και διαδοχικά πλήγματα

Σύμφωνα με την ουκρανική Εθνική Αστυνομία, κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν βαριές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, μεταξύ των οποίων και μία FAB-3000, συνολικού βάρους τριών τόνων.

Η συγκεκριμένη βόμβα μπορεί να μεταφέρει περίπου 1,4 τόνους εκρηκτικής ύλης, προκαλώντας εξαιρετικά εκτεταμένες καταστροφές.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς ακολούθησαν εννέα ακόμη πλήγματα στην περιοχή του καταφυγίου.

Από την ισχύ των εκρήξεων κατέρρευσε η υπόγεια κατασκευή, εγκλωβίζοντας ανθρώπους που είχαν αναζητήσει προστασία.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης την καταστροφή ενός γυμναστηρίου, βοηθητικών εγκαταστάσεων και ενός πυροσβεστικού οχήματος, ενώ υπέστη ζημιές και το κτίριο του σχολείου.

Σκοτώθηκαν αστυνομικοί και διασώστες που είχαν σπεύσει στο σημείο

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί και δύο εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι είχαν σπεύσει στην περιοχή μετά τα αρχικά πλήγματα.

Οι δύο διασώστες, ο 44χρονος Ντένις Κονοβαλένκο και ο συνομήλικός του Ολεξίι Σουστσέφσκι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδοχικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, οι ομάδες διάσωσης είχαν φτάσει στο σημείο όταν προέκυψε προειδοποίηση για νέα ρωσική επίθεση.

Οι διασώστες αναζήτησαν καταφύγιο, ωστόσο ακολούθησαν επιπλέον αεροπορικά πλήγματα.

Το Reuters επαλήθευσε οπτικό υλικό από κάμερα σώματος ενός από τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν. Στο βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από το δεύτερο πλήγμα, όταν κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατευτούν στο υπόγειο καταφύγιο έπειτα από προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

In Komyshuvakha, the death toll has risen to 42. Another 33 people may still be trapped under the rubble, the National Police report. https://t.co/UmKL6aska4 — Oles VYshnevskii (@vyshnevski23623) November 5, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες για 33 αγνοούμενους

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι έως και 33 άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια.

Εκσκαφείς και ειδικά συνεργεία επιχειρούν να απομακρύνουν τμήματα των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων, αναζητώντας επιζώντες και ανασύροντας σορούς.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, καθώς αρκετές σοροί δεν μπορούν να αναγνωριστούν οπτικά.

Οι αρχές συλλέγουν βιολογικό υλικό από συγγενείς των αγνοουμένων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκριτικές εξετάσεις DNA.

Η επίθεση στην Κομισουβάχα συγκαταλέγεται ήδη στις πλέον πολύνεκρες μεμονωμένες ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τι υποστηρίζει η Μόσχα για την επίθεση

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες στην Κομισουβάχα και σε δύο ακόμη οικισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της Μόσχας, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν έως και 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Οι ουκρανικές αρχές, αντίθετα, καταγγέλλουν ότι τα ρωσικά πλήγματα έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν άμαχοι που περίμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση ιδιαίτερα φρικτή, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν επιδιώκει την αποκλιμάκωση του πολέμου.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία επιτίθεται στις πόλεις και τις κοινότητές μας με drones και πυραύλους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.