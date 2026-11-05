Ζελένσκι: Η νίκη των Δημοκρατικών μπορεί να φέρει τον Πούτιν πιο κοντά στις διαπραγματεύσεις – Νέα ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία

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Την ελπίδα ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως εκτίμησε, η νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να επανεξετάσει τη συνέχιση του πολέμου και να στραφεί προς τις διαπραγματεύσεις.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/11), ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

«Υπάρχει τώρα η ελπίδα ότι, καθώς διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, θα λάβουμε περισσότερη υποστήριξη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να υπολογίζει στη στήριξη και των δύο μεγάλων αμερικανικών κομμάτων.

«Είμαι ευγνώμων και προς τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά οι Δημοκρατικοί εκφράζουν πολύ ξεκάθαρα την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και τη δέσμευσή τους να της παράσχουν βοήθεια», ανέφερε.

«Ο Πούτιν θα αναρωτηθεί αν τον συμφέρει να συνεχίσει τον πόλεμο»

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αύξηση της αμερικανικής βοήθειας θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς της Μόσχας, ιδιαίτερα εάν συνοδευτεί από ισχυρότερη οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη του Κογκρέσου.

«Εάν το Κογκρέσο αρχίσει να μιλά για ισχυρή οικονομική υποστήριξη ή στρατιωτική βοήθεια, όπως κάνει και αποδεικνύει σήμερα η Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει θετικό παράγοντα που θα επηρεάσει τον Πούτιν», σημείωσε.

«Τότε ο Πούτιν θα αναρωτηθεί αν έχει νόημα να συνεχίσει να πολεμά, να συνεχίσει τον πόλεμο, εφόσον η υποστήριξη προς την Ουκρανία αυξάνεται», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά πιθανές διαπραγματεύσεις και μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε επίσης στη σημασία της αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, τις οποίες χαρακτήρισε κρίσιμες για την αντιμετώπιση της Ρωσίας.

Επιφυλάξεις στην Ευρώπη για τις κινήσεις Τραμπ

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται μετά την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ, η προσέγγιση του οποίου απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών δεν πρόκειται να μεταφραστεί αμέσως σε αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αναμένονται «δύσκολοι μήνες» μέχρι τη συγκρότηση του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει νέες παραχωρήσεις προς τη Μόσχα στο διάστημα που μεσολαβεί.

Grateful to @vonderleyen, the European Commission, and EU Member States for today’s €4.36 billion disbursement to Ukraine: €3.7 billion in macro-financial assistance and €660 million in defense support under the Ukraine Support Loan. The money will go toward some of the most pressing areas at the moment, such as strengthening Ukraine’s energy resilience and procuring drones, electronic warfare, and air defense assets. Supporting Ukraine now, ahead of the coming winter, means denying Russia any hope of plunging Ukraine into a blackout and destroying normal life. Thank you, Europe! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2026

Νέα ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 4,36 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/11) την εκταμίευση 4,36 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ.

Το ποσό περιλαμβάνει 3,7 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια και 658 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και μέσων αντιαεροπορικής άμυνας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα οικονομική ενίσχυση.

«Η υποστήριξη της Ουκρανίας τώρα, ενόψει του χειμώνα, σημαίνει ότι στερούμε από τη Ρωσία κάθε ελπίδα να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι και να καταστρέψει την κανονική ζωή», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η νέα εκταμίευση πραγματοποιείται ενώ η Ουκρανία προετοιμάζεται για τον πέμπτο χειμώνα πολέμου, με τις ενεργειακές υποδομές της να παραμένουν στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων.