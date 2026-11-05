Νέα Υόρκη: Τραγωδία με 6 νεκρούς ύστερα από φωτιά σε κτίριο κατοικιών στο Μπρούκλιν

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Τραγωδία με έξι νεκρούς και επτά τραυματίες, ύστερα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών, συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/11) στη Νέα Υόρκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στην 58η Οδό στη γειτονιά Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να λαμβάνουν κλήση στη 1:39 π.μ. τοπική ώρα, όπως δήλωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Πυκνές φλόγες εξαπλώθηκαν στο διώροφο οίκημα πριν επεκταθούν σε διπλανό κτίριο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 231 πυροσβέστες με 74 οχήματα, όπως και δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (EMS). Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσου υπό έλεγχο τη φωτιά στις 4:28 π.μ., όπως δήλωσε η FDNY στο PEOPLE.

Τα συνεργεία καταγράφηκαν να ρίχνουν νερό στην κατοικία και να αναζητούν εστίες φωτιάς κρυμμένες πίσω από τοίχους και εξωτερικές επενδύσεις, πάνω από σκάλες που εκτείνονταν ψηλότερα από το κτίριο.

Τέσσερα άτομα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά στο σημείο. Άλλα δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους έξι.

Άλλο ένα άτομο υπέστη σοβαρά τραύματα, χωρίς να απειλείται η ζωή του, ενώ τρεις πολίτες και τρεις πυροσβέστες γλίτωσαν από την πυρκαγιά με ελαφρά τραύματα.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν το Τμήμα Κτιρίων της Νέας Υόρκης και ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ομάδας διαχείρισης επικίνδυνων υλικών, προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη μπαταρίας ιόντων λιθίου. Παραμένει άγνωστο εάν αυτή η μπαταρία συνδέεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ερευνητές της πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο μετά την κατάσβεση της φωτιάς, και διεξάγουν τη σχετική έρευνα.

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός συνδράμει παρέχοντας προσωρινή στέγαση στους ανθρώπους, που έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά, όπως μετέδωσε το WABC.