Βουλή: Η παρατήρηση Κωνσταντοπούλου στον Κωτσό για το τηλέφωνο και η απάντηση Μηταράκη – ΒΙΝΤΕΟ

Μικρή ένταση σημειώθηκε στη Βουλή λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις» και επί των τροπολογιών.

Στο βήμα της Ολομέλειας ανέβηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της παρέμβασή της, σταμάτησε και έκανε παρατήρηση στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Κωτσό, ο οποίος μιλούσε στο κινητό.

«Κύριε Κωτσέ θέλετε να μιλήσετε στη συνέχεια στο τηλέφωνο; Μπορείτε και έξω να περάσετε αν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι είστε εύχαρις, αλλά ακούω περισσότερο εσάς από ότι τη φωνή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε την παρέμβασή της.

Όταν ολοκλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πήρε τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, ο οποίος αν και έδωσε δίκαιο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για «υποκρισία».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε άδικο. Είχε δίκιο που έκανε παρατήρηση. Δεν μπορούν τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας να μιλούν στον τηλέφωνο όταν στο βήμα βρίσκεται ένας ομιλητής. Απλώς σχολιάζω την υποκρισία της. Διότι πολλές φορές η ίδια, την έχω δει, κάθεται στη θέση της και μιλάει στο τηλέφωνο. Ίσως είναι οι ανάγκες του δικηγορικούς της γραφείου. Δικαίωμά της. Αλλά κάποια στιγμή η υποκρισία έχει κι ένα όριο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης.