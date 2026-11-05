Ερντογάν: «Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια» – Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, αναφορικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την επικράτηση των Δημοκρατικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της συνέχισης των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, παρά το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών και τόνισε πως είναι «πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα», διαβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Ερντογάν απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις πολιτικές συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

«Θα ήταν πιθανώς πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα»

«Ελπίζω τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ωφέλιμα για τον αμερικανικό λαό. Ελπίζω επίσης ότι αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική. Θα ήταν πιθανώς πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σε αυτό το σημείο. Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια», δήλωσε.

Συνέδεσε τις εξελίξεις στις ΗΠΑ με την ανάγκη αντιμετώπισης των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία Άγκυρας-Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Θέλουμε η περιοχή μας να επιτύχει την ειρήνη το συντομότερο δυνατό»

«Είμαστε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με μακροχρόνια στρατηγική σχέση. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας περνάει μια πολύ ταραγμένη περίοδο εδώ και πολύ καιρό. Πόλεμοι, συγκρούσεις και φρικαλεότητες δυστυχώς συνεχίζονται γύρω μας. Θέλουμε η περιοχή μας να επιτύχει την ειρήνη το συντομότερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση των επαφών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, πέραν της αμερικανικής κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των διμερών σχέσεων ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, αναφέροντας: «Η μεγαλύτερη ευχή μας είναι τα αποτελέσματα των εκλογών να συμβάλουν σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία».