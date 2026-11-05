LIVE UPDATE
Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ευελπίδων

Ερντογάν: «Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια» – Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αρχική φωτογραφία: X, Edit: Κατερίνα Χαμαλέλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, αναφορικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, σημειώνοντας πως είναι «πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα».
  • Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, αναφορικά με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την επικράτηση των Δημοκρατικών.

Ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της συνέχισης των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, παρά το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών και τόνισε πως είναι «πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα», διαβεβαιώνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα, ο Ερντογάν απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις πολιτικές συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

«Θα ήταν πιθανώς πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα»

«Ελπίζω τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ωφέλιμα για τον αμερικανικό λαό. Ελπίζω επίσης ότι αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική. Θα ήταν πιθανώς πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σε αυτό το σημείο. Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια», δήλωσε.

Συνέδεσε τις εξελίξεις στις ΗΠΑ με την ανάγκη αντιμετώπισης των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία Άγκυρας-Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Θέλουμε η περιοχή μας να επιτύχει την ειρήνη το συντομότερο δυνατό»

«Είμαστε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με μακροχρόνια στρατηγική σχέση. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας περνάει μια πολύ ταραγμένη περίοδο εδώ και πολύ καιρό. Πόλεμοι, συγκρούσεις και φρικαλεότητες δυστυχώς συνεχίζονται γύρω μας. Θέλουμε η περιοχή μας να επιτύχει την ειρήνη το συντομότερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση των επαφών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, πέραν της αμερικανικής κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των διμερών σχέσεων ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, αναφέροντας: «Η μεγαλύτερη ευχή μας είναι τα αποτελέσματα των εκλογών να συμβάλουν σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ