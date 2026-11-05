Συναγερμός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 17 πτήσεις – Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος στη Ρώμη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε τουλάχιστον 17 επιβατικές πτήσεις έχει προκαλέσει συναγερμό στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια την Πέμπτη (5/11), με αεροσκάφη να εκτρέπονται από την πορεία τους, μαχητικά να απογειώνονται για συνοδεία τους και ειδικές μονάδες πυροτεχνουργών να πραγματοποιούν ελέγχους. Στο κύμα των απειλών περιλαμβάνονται και δύο πτήσεις της AEGEAN, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τουλάχιστον 17 ευρωπαϊκές επιβατικές πτήσεις έχουν δεχθεί απειλές μέσα στην ίδια ημέρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αεροπορικών εταιρειών και των αρμόδιων αρχών σε πολλές χώρες.

Οι απειλές επηρέασαν πτήσεις των AEGEAN, Aer Lingus, Ryanair, Finnair, Wizz Air και LOT Polish Airlines, μεταξύ άλλων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επιβάτες αποβιβάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι στα αεροσκάφη και στις αποσκευές τους.

Μέχρι στιγμής, οι έλεγχοι δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για οργανωμένη εκστρατεία ψευδών απειλών, καθώς ανάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες.

AEGEAN: Απειλές για βόμβα σε πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Δύο αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN περιλαμβάνονται στις πτήσεις που δέχθηκαν απειλές.

Η πρώτη περίπτωση αφορά την πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο, η οποία προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο Μαλπένσα το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου στις 09:33, τοπική ώρα, χωρίς να χρειαστεί εκτροπή προς άλλο αεροδρόμιο.

Στο Μαλπένσα κινητοποιήθηκαν πυροτεχνουργοί της ιταλικής αστυνομίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους στο αεροσκάφος, στους επιβάτες και στις αποσκευές.

Η δεύτερη απειλή αφορούσε την πτήση Α3860 της AEGEAN από την Αθήνα προς τη Βιέννη, η οποία επίσης προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό της.

Με ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για τις δύο απειλές και συνεργάστηκε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη», ανέφερε.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι οι απειλές ήταν αβάσιμες.

Τα αεροσκάφη μπόρεσαν στη συνέχεια να αναχωρήσουν από τα αντίστοιχα αεροδρόμια.

Γαλλία: Πτήση με 151 επιβάτες κατέληξε σε στρατιωτική βάση

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε σε πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη.

Το Airbus A320, που εκτελούσε την πτήση EI402, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία μετά από απειλή για βόμβα και προσγειώθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Νορμανδία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο αεροσκάφος επέβαιναν 151 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν στρατιωτικές ομάδες πυροτεχνουργών για την επιθεώρηση του αεροσκάφους.

Η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η εκτροπή πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

A number of passenger flights across Europe have been targeted by bomb threats this morning, including an Aer Lingus flight which departed Dublin for Rome. It is the second time this week that airlines have faced disruption following a series of similar threats, which resulted in flight diversions and searches earlier this week. #VMNews — Virgin Media News (@VirginMediaNews) November 5, 2026

Ιταλία: Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος της Finnair στη Ρώμη

Στην Ιταλία, συναγερμός σήμανε για την πτήση AY1761 της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το αεροσκάφος συνοδεύτηκε από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια, περίπου στις 09:30 το πρωί, και ακολούθησαν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκπρόσωπος της Finnair επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Απειλή για βόμβα δέχθηκε και δεύτερη πτήση της Finnair, η AY1471 από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη, η οποία πραγματοποιούνταν από την Jettime για λογαριασμό της φινλανδικής εταιρείας.

Και το συγκεκριμένο αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στον προορισμό του, με την απειλή να αποδεικνύεται αβάσιμη.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, εκτός από την πτήση της AEGEAN από τη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και για την πτήση FR8953 της Ryanair από το Πόρτο, η οποία προσγειώθηκε κανονικά περίπου στις 10:22.

Βουλγαρία: Τρεις πτήσεις της Ryanair στο στόχαστρο

Ισχυρή κινητοποίηση καταγράφηκε και στη Βουλγαρία, όπου τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια δέχθηκαν απειλές για βόμβα.

Πρόκειται για τις πτήσεις:

FR6410, από τη Μαδρίτη προς τη Σόφια.

FR3606, από την Κοπεγχάγη προς τη Σόφια.

FR1730, από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου προς τη Σόφια.

Οι δύο πρώτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Η τρίτη πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης, όπου επίσης προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία κινητοποίησε μαχητικά MiG-29 στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν ύποπτα αντικείμενα.

✈️🇪🇺 At least 15 flights received bomb threats across Europe on Thursday, the second wave this week, and no explosives have been found. No one has claimed responsibility. An Aer Lingus A320 from Dublin to Rome with 151 passengers and six crew landed at the French air base at Évreux after French fighter jets were scrambled; French media reported a Rafale escort. Four planes bound for Prague, two easyJet, one Ryanair and one Austrian Airlines, received a threat and landed, and Czech police said the credibility was low and found nothing. Three Ryanair flights bound for Sofia made emergency landings, a Wizz Air flight from Milan to Warsaw diverted to Vienna, and a Finnair flight from Helsinki to Rome was escorted by Italian fighters and landed normally. About 10 flights were threatened on Tuesday, and one on Monday; no official has attributed the threats. Czech authorities say the Prague threats came by anonymous email, and the Czech interior minister said such threats began days earlier in other countries. One expert told CBS the scale suggests a deliberate act, amid European concern about state-linked sabotage, but I found no evidence tying the wave to any government or to the email sent to 271 Italian schools. Sources: CBS News, Reuters, AP, CNN, Czech Police — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 5, 2026

Πολωνία, Αυστρία και Βέλγιο: Εκτροπές και έλεγχοι σε πτήσεις

Οι απειλές επεκτάθηκαν και σε πτήσεις που συνδέουν τη Βαρσοβία με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αεροσκάφος της Wizz Air, που εκτελούσε την πτήση W46387 από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία, εκτράπηκε προς τη Βιέννη, μετά τη λήψη απειλής κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή προορισμού έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα, όπου ελέγχθηκε χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο Βέλγιο, απειλή δέχθηκε η πτήση LO235 της LOT Polish Airlines από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον προορισμό του και υποβλήθηκε σε ελέγχους, οι οποίοι δεν αποκάλυψαν επικίνδυνα ή ύποπτα αντικείμενα.

Επιπλέον, οι πολωνικές Αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε πτήση της LOT που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Βαρσοβία με προορισμό το Παρίσι.

Σύμφωνα με το Associated Press, ένας διάδρομος του αεροδρομίου Σοπέν της Βαρσοβίας έκλεισε προσωρινά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασφαλείας, χωρίς τελικά να επιβεβαιωθεί κάποια απειλή.

Τσεχία: Απειλές για βόμβες σε τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Αρχές εκτίμησαν αρχικά ότι η αξιοπιστία των απειλών ήταν χαμηλή, ωστόσο έθεσαν σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Μετά την προσγείωση, τα αεροσκάφη ελέγχθηκαν από ειδικές μονάδες πυροτεχνουργών, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αναστάτωση στους επιβάτες και στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ρουμανία: Συναγερμός σε πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε στη Ρουμανία, όπου η πτήση W43064 της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι δέχθηκε απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο «Χένρι Κοάντα» (Οτοπένι), ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και ειδικές ομάδες πραγματοποίησαν ελέγχους.

Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον επτά απειλές την Τρίτη

Το νέο κύμα περιστατικών ακολουθεί μια σειρά παρόμοιων απειλών που προκάλεσαν προβλήματα στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές από τις αρχές της εβδομάδας.

Την Τρίτη (3/11), τουλάχιστον επτά πτήσεις είχαν δεχθεί απειλές για βόμβες, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη της Ryanair, της Wizz Air, της SAS και της LOT Polish Airlines.

Μία πτήση της LOT από το Λονδίνο προς τη Βαρσοβία εκτράπηκε στο αεροδρόμιο Μόντλιν, ενώ πτήση της Ryanair από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια της Ισπανίας υποβλήθηκε σε ελέγχους μετά την προσγείωση.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και σε πτήσεις προς τη Ρώμη και τη Σόφια.

Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα (2/11), αεροσκάφος της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια είχε αναγκαστεί να προσγειωθεί στη Βουδαπέστη, συνοδευόμενο από ουγγρικά μαχητικά Gripen.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι έλεγχοι δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμένης εκστρατείας

Οι διαδοχικές απειλές έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς επηρεάζουν διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και χώρες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ειδικοί σε θέματα ασφαλείας θεωρούν ότι ο αριθμός και η χρονική συγκέντρωση των περιστατικών παραπέμπουν ενδεχομένως σε συντονισμένη προσπάθεια διατάραξης των αερομεταφορών.

Οι απειλές έχουν προκαλέσει εκτροπές πτήσεων, ενεργοποίηση δυνάμεων ασφαλείας, καθυστερήσεις και πρόσθετο οικονομικό κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες.

Το Reuters επισημαίνει ότι τα περιστατικά καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για υβριδικές επιθέσεις και δολιοφθορές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές, ούτε έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι όλα τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες Αρχές να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.