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Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο καθηγητής που καταγγέλθηκε ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια – Η δίωξη και η δίκη στο Αυτόφωρο

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του αφέθηκε ο 58χρονος εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο εναντίον ανηλίκου, έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την χαστούκισε μέσα σε σχολικό συγκρότημα. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του αφέθηκε ο 58χρονος καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την χαστούκισε έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό.
  • Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο εναντίον ανηλίκου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες.
  • Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του αφέθηκε ο 58χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη χθες ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την χαστούκισε, έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό που είχαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος καθηγητής έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε

Ποινική δίωξη σε βάρος του καθηγητή

Σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες.

Τι κατήγγειλε η μαθήτρια

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος γυμναστής απηύθυνε ερώτηση στην μαθήτρια, η οποία την εξέλαβε ως υποτιμητική. Ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε το κορίτσι.

Στο σχολικό συγκρότημα κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου. Στη συνέχεια, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Για την υπόθεση η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

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