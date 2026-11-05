Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο καθηγητής που καταγγέλθηκε ότι χαστούκισε 16χρονη μαθήτρια – Η δίωξη και η δίκη στο Αυτόφωρο

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Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του αφέθηκε ο 58χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη χθες ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι την χαστούκισε, έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό που είχαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, στη Θεσσαλονίκη.

Ποινική δίωξη σε βάρος του καθηγητή

Σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες.

Τι κατήγγειλε η μαθήτρια

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος γυμναστής απηύθυνε ερώτηση στην μαθήτρια, η οποία την εξέλαβε ως υποτιμητική. Ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε το κορίτσι.

Στο σχολικό συγκρότημα κλήθηκαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν την υπόθεση, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου. Στη συνέχεια, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και η μαθήτρια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Για την υπόθεση η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.