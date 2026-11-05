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Eurovision 2027: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Περρή μετά την ανακοίνωση ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μιλώντας στην εκπομπή «Απόγευμα Μαζί» του ΡΙΚ, ο γνωστός ερμηνευτής εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή του για τη νέα αυτή πρόκληση, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο δεύτερη πατρίδα του. Η επιλογή του σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για τον 71ο διαγωνισμό, εν αναμονή των επόμενων ανακοινώσεων για το τραγούδι και τη σκηνική παρουσίαση.

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Γιώργος Περρής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
  • Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε την επιλογή του λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή του.
  • «Σας υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα μας εκπροσωπήσω με όση αλήθεια έχω μέσα μου, θάρρος και πολλή αγάπη για την Κύπρο, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (4/11) το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, ο γνωστός ερμηνευτής μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Απόγευμα Μαζί» του ΡΙΚ, σε συνέντευξη με τον Παναγιώτη Δημόπουλο, περιγράφοντας τα συναισθήματά του για τη νέα αυτή πρόκληση.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε την επιλογή του μόλις λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση, ενώ η πρώτη του αντίδραση ήταν ενθουσιασμός και συγκίνηση.

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«Το έμαθα λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση. Ενθουσιάστηκα. Είναι τιμή και χαρά να εκπροσωπήσω την Κύπρο σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθώ τόσα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική σχέση που τον συνδέει με την Κύπρο.

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«Σας υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα μας εκπροσωπήσω με όση αλήθεια έχω μέσα μου, θάρρος και πολλή αγάπη για την Κύπρο, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου», δήλωσε.

Η επιλογή του Γιώργου Περρή σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για την κυπριακή συμμετοχή στον 71ο διαγωνισμό της Eurovision, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες ανακοινώσεις για το τραγούδι και την παρουσίαση της χώρας στη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική διοργάνωση.

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