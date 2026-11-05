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Ισραήλ: Η Κοινή Λίστα ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό

Η Κοινή Λίστα ανακοίνωσε ότι προτείνει στον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, τον πρόεδρο του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ως τον επόμενο πρωθυπουργό, εξασφαλίζοντάς του την πλειοψηφία 67 εδρών στη νέα Κνεσέτ έναντι του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Διεθνή Νέα

Κοινή Λίστα Ισραήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κοινή Λίστα ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ τον πρόεδρο του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ως τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.
  • Ο Άιζενκοτ εξασφαλίζει πλέον την πλειοψηφία με τη στήριξη 67 βουλευτών στη νέα Κνεσέτ, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα κόμματα θα ενταχθούν τελικά στον κυβερνητικό συνασπισμό.
  • Όπως αναφέρει η Κοινή Λίστα, η ομόφωνη απόφαση μεταξύ των τριών συνιστωσών της ελήφθη «σε ανταπόκριση προς τη λαϊκή απαίτηση να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

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Η Κοινή Λίστα, που αποτελείται από κόμματα υπό αραβική ηγεσία, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ τον πρόεδρο του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ως τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.

Ο Άιζενκοτ είχε ήδη τη στήριξη περισσότερων βουλευτών της Κνεσέτ σε σχέση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά πλέον λαμβάνει τη θετική ψήφο 67 βουλευτών στη νέα Κνεσέτ, δηλαδή την πλειοψηφία του σώματος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα κόμματα που τον στηρίζουν θα ενταχθούν τελικά στον κυβερνητικό του συνασπισμό, όπως μεταδίδουν οι Times of Israeil.

Όπως αναφέρει η Κοινή Λίστα, η ομόφωνη απόφαση μεταξύ των τριών συνιστωσών της ελήφθη «σε ανταπόκριση προς τη λαϊκή απαίτηση να αποτραπεί η επιστροφή του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

«Σημαντικό να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ τους»

Επισημαίνει, ακόμη, ότι η στήριξη στον Άιζενκοτ είναι σημαντική, παρά την αποτυχία του μπλοκ της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής να δείξει επαρκή προθυμία «να αντιμετωπίσει την πορεία του Νετανιάχου, καθώς και να πολεμήσει την υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών και τις απόπειρες υπονόμευσης της νομιμότητας της πολιτικής τους επιλογής».

«Παρόλο που ο Άιζενκοτ έχει λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ τους», σημειώνει η Κοινή Λίστα, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες αντικατάστασης της κυβέρνησης και να μειώσει την προοπτική μιας κυβέρνησης ενότητας που θα διατηρούσε τον Νετανιάχου στην εξουσία.

Αντιπροσωπεία της Κοινής Λίστας αναμένεται να παρουσιάσει τη σύσταση στον Χέρτσογκ σήμερα το απόγευμα.

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