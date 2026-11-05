Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην Καλαμάτα.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα
Σε απευθείας μετάδοση η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην πόλη της Καλαμάτας.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
- Η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
- Οι εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ φιλοξενούνται στην Καλαμάτα.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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