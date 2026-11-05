ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα

Σε απευθείας μετάδοση η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην πόλη της Καλαμάτας.

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Πολιτική

Μητσοτάκης ΚΕΔΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
  • Οι εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ φιλοξενούνται στην Καλαμάτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην Καλαμάτα.

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