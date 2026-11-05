ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα

Σε απευθείας μετάδοση η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην πόλη της Καλαμάτας.