Κουτσούμπας: Φασίστας υπαξιωματικός έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο φαντάρου σε στρατόπεδο

Στη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους της ΚΝΕ, στην Πάτρα αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά». ενώ προχώρησε και σε μία καταγγελία για υπαξιωματικό, γνωστό για τις φασιστικές απόψεις του, όπως είπε, ο οποίος «έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο φαντάρου» σε στρατόπεδο.

Σύμφωνα με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, τα όσα συνέβησαν στην Πάτρα «δεν ήταν επεισόδια μεταξύ δύο ομάδων, όπως το παρουσιάζει η αστυνομία. Δεν ήταν καμιά σύγκρουση δύο ομάδων. Ήταν μια φασιστική επίθεση προπηλακισμού μιας μαθήτριας, αγωνίστριας, μέλους της ΚΝΕ, προέδρου 15μελούς, εκλεγμένης εκπροσώπου των μαθητών του σχολείου της, στο Συντονιστικό Μαθητών Πάτρας». Όπως περιέγραψε, «άρχισαν να χτυπάνε όλοι αυτοί οι εγκληματίες φασίστες τα παιδιά, τους μαθητές, τους φοιτητές τους υπόλοιπους κατοίκους της γειτονιάς που πήγαν για να βοηθήσουν την κοπέλα, γιατί θα είχαμε θύμα. Ήταν επιθετικές εγκληματικές οι προθέσεις τους».

Υπογράμμισε ότι πρέπει να απαντήσουν τόσο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όσο και η εισαγγελέας για το γεγονός ότι «οι καταθέσεις που έδωσαν καλή τη πίστει τα τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο, μετατράπηκε κατόπιν εντολής της εισαγγελέα σε σύλληψη και αυτών των ανθρώπων. Κι είναι απαράδεκτο αυτό».

«Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, έχουμε αλλεπάλληλα επεισόδια»

«Δεν πρέπει να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια. Η κυβέρνηση τους αφήνει ασύδοτους και μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός αυτό που έγινε στην Πάτρα. Έχουμε αλλεπάλληλα επεισόδια. Ελεύθεροι εγκληματίες φασίστες να οργανώνουν συνάξεις, να προκαλούν, να προπηλακίζουν σε αυτή τη φάση και να χτυπάνε ορισμένες φορές και να τραυματίζουν συνανθρώπους μας. Και απ’ την άλλη μεριά, τα ΜΑΤ, η αστυνομία με εντολή του κυρίου Χρυσοχοϊδη ή και με την κάλυψη των κατά τόπους κάποιων εισαγγελέων και δικαστικών αρχών, να επιτίθενται στους διαδηλωτές που διαδηλώνουν ενάντια στον φασισμό, ενάντια στους εγκληματίες, ενάντια σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική καταστολής που επιβάλλει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη» σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η καταγγελία για τον «υπαξιωματικό φασίστα»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε και ένα επεισόδιο που συνέβη μέσα σε στρατόπεδο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «υπαξιωματικός φασίστας, γνωστός για τις φασιστικές απόψεις του, μιλάει και ανοιχτά, έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο φαντάρου και ο ίδιος κλώτσησε άσχημα έναν άλλον στρατευμένο που πάλι μίλησε, γιατί συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στον συνάδελφό του και του έσπασε και τα δόντια με τις κλωτσιές».

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ερωτηθείς για την εβδομάδα από την 1η μέχρι την 7η Νοεμβρίου την οποία ο Τράμπ έχει κηρύξει «εβδομάδα εναντίον του κομμουνισμού» είπε ότι «όλες οι σφυγμομετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις που κάνουν σοβαρές εταιρείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνω από το 50% του αμερικάνικου λαού και ανάμεσά τους πολύ μεγάλα ποσοστά στη νεολαία, μιλάνε θετικά για τον σοσιαλισμό, για τον κομμουνισμό, για τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε ότι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κόκκινο πανί για τον Τραμπ».

Αναφορικά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ σημείωσε ότι «αναδεικνύουν τη μεγάλη δυσαρέσκεια των εκατομμυρίων Αμερικανών για όλα τα προβλήματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους».

«Εμείς λέμε ότι αυτή η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και η οργή που εκφράστηκε και στις εκλογές δεν βρίσκει πραγματική διέξοδο σ’ αυτό το δίπολο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Γιατί τους έχουμε γνωρίσει και τους δύο και τους έχουμε δει και στην εσωτερική τους πολιτική και στην εξωτερική τους πολιτική. Γιατί αλλάξαν τώρα οι ένοικοι στο Κογκρέσο, αλλά δεν έχουν αλλάξει αυτοί που κρατάνε τα πραγματικά κλειδιά της οικονομίας, των ζητημάτων που διαχειρίζονται, των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτοί είναι τα μεγάλα μονοπώλια πάλι, είναι οι λίγοι αυτοί που θέλουν την κερδοφορία τους. Και βεβαίως σ’ αυτούς και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ορκίζονται» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Αναφέρθηκε, ακόμα, τόσο στην «φανερή με πάνω από 60-65% εναντίωση του αμερικάνικου λαού και κυρίως της νεολαίας στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στην εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, στη συνεργασία με το Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστίνιους» όσο και στις μεγάλες αντιθέσεις «ακόμα και μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και στους Δημοκρατικούς» όπως και στα «ανταγωνιστικά συμφέροντα και μέσα στην αστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα σε εταιρείες».

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγών μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, είπε ότι «κάποιες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν γιατί και η ίδια η αμερικάνικη πολιτική αναπροσαρμόζεται», επισημαίνοντας τις «αντιθέσεις και ανταγωνισμούς διαφορετικών οικονομικών συμφερόντων και μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον ανταγωνισμό τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία και με την Κίνα, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα».

«Υπάρχει αντικειμενική βάση για σχηματισμό κυβέρνησης ΝΔ και με το κόμμα Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ»

Σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις μεγάλες στρατηγικές συγκλίσεις ανάμεσα στην ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ στις συνολικότερες στρατηγικές που υλοποιεί το κράτος και η χώρα παρά τις επιμέρους διαφορές.

Όπως είπε, «ο δεύτερος πόλος του αστικού πολιτικού συστήματος, η σοσιαλδημοκρατία, που παίζεται ανάμεσα στον Τσίπρα της ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη είναι υπό διαμόρφωση, δεν έχει κατασταλλαχτεί».

«Υπάρχουν πάρα πολλές, επίσης, φτερούγες όλων αυτών των κομμάτων και της ΝΔ και των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, δεξιά και αριστερά του πολιτικού συστήματος» είπε, προσθέτοντας «η αντιπαράθεση και ότι “δεν συνεργάζομαι” γίνεται για προεκλογικούς λόγους».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θα είναι πολύ χαμηλά η ΝΔ, δηλαδή παλεύει και το 25%».

«Θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και με τη ΝΔ, χωρίς φυσικά τον Μητσοτάκη, ο οποίος αμφισβητείται και από την ίδια τη ΝΔ αυτή τη στιγμή. Και δεν λέω μόνο τον κ. Καραμανλή ή τον κ. Σαμαρά. Αναφέρομαι και σε άλλους που ακόμα δεν έχουν ανοιχτά τοποθετηθεί», είπε, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε «τον κ. Δένδια και άλλους… και άλλους».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «υπάρχει αντικειμενική βάση για σχηματισμό κυβέρνησης ΝΔ και με το κόμμα Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και άλλους μικρότερους εταίρους», και κατέστησε απολύτως σαφές «να μην υπολογίζουν το ΚΚΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ