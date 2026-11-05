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Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για Κόντσαρ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα – Παίζει και ο Φουρνιέ

Ο Τζον Κόντσαρ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη EuroLeague με τον Ολυμπιακό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί παρά τις ενοχλήσεις στον ώμο. Εκτός παραμένουν ο τραυματίας Ζαν Μοντέρο και ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

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Αθλητισμός

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΚΟΝΤΣΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη EuroLeague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τζον Κόντσαρ στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιβεβαιώνει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
  • Στα πλάνα βρίσκεται κανονικά και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί παρά τις ενοχλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στον ώμο.
  • Στον αντίποδα, εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες τέθηκε ο Ζαν Μοντέρο μετά από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, ενώ από το παιχνίδι θα απουσιάσει και ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη EuroLeague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τζον Κόντσαρ στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρασκευή (6/11, 21:15), για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός φόργουορντ θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Εβάν Φουρνιέ, παρά τις ενοχλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στον ώμο.

Ο Κόντσαρ είχε συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί. Στη Media Day των «ερυθρόλευκων», ο Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην προσαρμογή του Αμερικανού και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί στο αγωνιστικό σύστημα της ομάδας.

«Έχει μια ιδιαιτερότητα: δεν έχει παίξει εκτός Αμερικής. Η προσαρμογή του εδώ είναι πολύ καλή. Να περιμένετε ότι θα παίξει αύριο. Για εμένα, το ζητούμενο με έναν καινούριο παίκτη είναι να μην αλλοιώσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δηλαδή, αν μπορεί να μπει σε αυτό το σύστημα και να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει, είναι ιδανικό. Είναι ένας παίκτης που βασίζεται στο σύνολο και το αναδεικνύει. Νομίζουμε ότι ταιριάζει σε εμάς», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Διαθέσιμος ο Φουρνιέ παρά τις ενοχλήσεις στον ώμο

Στα πλάνα του Μπαρτζώκα για τον αγώνα με τη σερβική ομάδα βρίσκεται και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον ώμο μετά τον τραυματισμό του και δεν έχει επανέλθει πλήρως, ωστόσο συμμετέχει στις προπονήσεις και αναμένεται να αγωνιστεί.

«Έκανε προπόνηση και χθες και προχθές. Δεν είναι στο 100%, έχει κάποιες ενοχλήσεις ακόμη στον ώμο, αλλά κάνει προπονήσεις με άμυνα και θα παίξει», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες ο Μοντέρο – Απών και ο Ντόρσεϊ

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Ζαν Μοντέρο υποβλήθηκε την Παρασκευή (30/10) σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με τον χρόνο αποθεραπείας του Δομινικανού πόιντ γκαρντ να υπολογίζεται σε τουλάχιστον έξι μήνες.

Από την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα θα απουσιάσει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω τιμωρίας. Οι δύο απουσίες προστίθενται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο έχει αγωνιστεί χωρίς αρκετούς σημαντικούς παίκτες του.

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