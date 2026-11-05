Μητσοτάκης στη Μεσσηνία: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω εμείς απαντούμε με το έργο μας»

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Σειρά επισκέψεων σε έργα υποδομής, παραγωγικές εγκαταστάσεις και κοινωνικές δομές της Μεσσηνίας πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την πρόοδο των παρεμβάσεων στο αεροδρόμιο Καλαμάτας και στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης επισκέψεις σε οικοτροφείο ενηλίκων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και σε υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα, καθώς και τα εγκαίνια νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυματολάσπης.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έργων, στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης, στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στις παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια.

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του αερολιμένα εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου, Χρήστος Κοπελούζος, και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Την ενημέρωση για το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποίησαν, εκ μέρους της Fraport Greece, ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξάντερ Τσίνελ, ο γενικός οικονομικός διευθυντής Βαγγέλης Μπαλτά, ο γενικός τεχνικός διευθυντής Σέρτζιο Οκάμπο Ντομπάλο και ο γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Παναγιώτης Σπυράτος. Παρών ήταν επίσης ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής του Ομίλου Κοπελούζου, Ιωάννης Αράπογλου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την επέκταση των σημείων ελέγχου ασφαλείας και των πυλών επιβίβασης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αύξηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης επιβατών, στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και στην ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Πελοποννήσου.

Μετά την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σύμβαση παραχώρησης έχει ήδη υπογραφεί και ότι οι εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου σταθμού πρόκειται να αρχίσουν άμεσα.

«Η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας έχει υπογραφεί, τα έργα αναβάθμισης του παλιού σταθμού ξεκινούν άμεσα και η Καλαμάτα θα έχει ένα ολοκαίνουργιο αεροδρόμιο μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια, με σκοπό να υπερδιπλασιάσουμε την κίνηση που μπορεί να εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας», ανέφερε.

Στην ομιλία που πραγματοποίησε αργότερα, κατά τα εγκαίνια της μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε τον στόχο αύξησης της ετήσιας επιβατικής κίνησης από περίπου 400.000 σε 1 εκατομμύριο επιβάτες.

Αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση παραχώρησης, σημειώνοντας ότι το Δημόσιο εισπράττει περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έκανε λόγο για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αναβάθμιση του αεροδρομίου με την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, υπενθυμίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου αποτελούσε μία από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στις εκλογές του 2023.

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα διπλασιασμού της επιβατικής κίνησης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Ακολούθησε επίσκεψη σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους σχεδόν 49 χιλιομέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας, τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων, τη δημιουργία παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους άνω των 41 χιλιομέτρων, 12 γέφυρες και συνοδά τεχνικά έργα. Προβλέπεται επίσης αντιπλημμυρικό έργο μήκους 18 χιλιομέτρων για την προστασία της περιοχής του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η πρόοδος των εργασιών βρίσκεται κοντά στο 30%, ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι το καλοκαίρι του 2028.

Το έργο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει και τη συντήρηση του οδικού άξονα για 25 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο στον συγκεκριμένο δρόμο όσο και στην παράκαμψη της Γιάλοβας, επισημαίνοντας ότι και τα δύο έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

«Για τους φίλους μας εδώ, στη Μεσσηνία, δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο θα αλλάξει η ζωή τους όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι δύο δρόμοι. Ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το καλοκαίρι του 2028 και θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες στον τομέα των υποδομών.

Απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, ανέφερε: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο».

Ο Χρίστος Δήμας σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του οδικού άξονα αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία.

Ο πρωθυπουργός έκανε ακόμη αναφορά στις υποδομές εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Καλαμάτας και στην απόκτηση 10 νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών.

Όπως επισήμανε, οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν την εκπαίδευση Ελλήνων Ικάρων και χειριστών που θα πετάξουν με F-35, αναβαθμισμένα F-16 και Rafale, καθώς και πιλότων ξένων αεροποριών.

Επίσκεψη σε οικοτροφείο ενηλίκων με αυτισμό

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία είχε αρχίσει από το οικοτροφείο ενηλίκων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που λειτουργεί στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας και αποτελεί τη μοναδική δομή αυτού του είδους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με φιλοξενούμενους και εργαζομένους για τη λειτουργία της δομής και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της.

Το οικοτροφείο φιλοξενεί 12 ενήλικες, για καθέναν από τους οποίους εφαρμόζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το διεπιστημονικό προσωπικό παρέχει καθημερινή φροντίδα, υποστήριξη σε βασικές δραστηριότητες, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία, ενώ υλοποιούνται δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτονομίας.

Η δομή άρχισε να λειτουργεί το 2025, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά την ομιλία του στην Καλαμάτα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψή του, επισημαίνοντας τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία εγκαταστάσεων που καλύπτουν ανάγκες οικογενειών με μέλη στο φάσμα του αυτισμού.

Η υδροπονική μονάδα ECOGROW και ο σχεδιασμός για 200 θέσεις εργασίας

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ECOGROW, στην Οιχαλία, όπου ενημερώθηκε για τις καλλιεργητικές μεθόδους και τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής.

Τον υποδέχθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μπαλτάκος, και ο διευθυντής του έργου, Στέλιος Διαμαντόπουλος, οι οποίοι τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις.

Η μονάδα χρησιμοποιεί τεχνολογίες ελέγχου των κλιματικών συνθηκών, ενώ η παραγωγή βρίσκεται αρχικά στο στάδιο της καλλιέργειας ντομάτας σε έκταση 10 στρεμμάτων.

Ο επενδυτικός σχεδιασμός προβλέπει επέκταση στα 200 στρέμματα και διεύρυνση της παραγωγής σε φράουλες, μαρούλια, μελιτζάνες, πιπεριές και αγγούρια. Στα επόμενα στάδια περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων καλλιέργειας και συσκευασίας, καθώς και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη ρύθμιση του μικροκλίματος.

Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης της εγχώριας αγροτικής παραγωγής.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να ωθήσουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί», δήλωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την προοπτική δημιουργίας 200 θέσεων εργασίας στην περιοχή και αναφέρθηκε στη χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, κάνοντας αναφορά τόσο στη βόρεια Ελλάδα όσο και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Προανήγγειλε επίσης σημαντική ανακοίνωση για τη Μεγαλόπολη εντός της ημέρας.

Αναφερόμενος στην επένδυση, σημείωσε ακόμη: «Αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε».

Εγκαίνια της νέας μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης στην Καλαμάτα

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε και τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καλαμάτας, παρουσία του πρωθυπουργού και του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.

Πρόκειται για μία από τις 18 μονάδες διαχείρισης λυματολάσπης που κατασκευάστηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με συνολική χρηματοδότηση 165 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η νέα εγκατάσταση έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 11.000 τόνων ετησίως και θα εξυπηρετεί την Καλαμάτα, καθώς και τους Δήμους Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας και Τριφυλίας.

Μέσω της διαδικασίας ηλιακής ξήρανσης, η λυματολάσπη που προκύπτει από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων θα μετατρέπεται σε εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες και στη διαχείριση δασικών εκτάσεων.

Η εγκατάσταση εντάσσεται στον σχεδιασμό για την κυκλική οικονομία, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση υλικών τα οποία, με προηγούμενες πρακτικές διαχείρισης, κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον.

Μητσοτάκης: «Υπάρχουν και έργα που είναι αθέατα»

Στην ομιλία του κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχώρισε τα έργα που είναι άμεσα ορατά στους πολίτες από τις υποδομές που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την περιβαλλοντική προστασία.

«Υπάρχουν, όμως, και εκείνα τα έργα τα οποία είναι αθέατα, σπανίως θα τα επισκεφθούν οι δημότες, τα οποία όμως έχουν μία ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μετάβαση της χώρας μας σε αυτόν τον νέο κόσμο της κυκλικής οικονομίας. Το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα ανήκει ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τη δημοτική αρχή και τα στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εγκατάστασης, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία.

Εξηγώντας τη λειτουργία της μονάδας, σημείωσε ότι η επεξεργασία επιτρέπει τη μετατροπή της λυματολάσπης σε προϊόν αντίστοιχο του κομπόστ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εκ νέου στον πρωτογενή τομέα.

Παρουσιάζοντας την εξέλιξη των συγκεκριμένων υποδομών, ανέφερε ότι μέχρι το 2023 λειτουργούσαν στην Ελλάδα τέσσερις εγκαταστάσεις διαχείρισης λυματολάσπης, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα και το Ρέθυμνο.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, αξιοποιήθηκαν 165 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία 18 νέων μονάδων, οι οποίες καλύπτουν περισσότερο από το 60% των αναγκών που παρέμεναν ακάλυπτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μονάδα της Καλαμάτας μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αυτού του είδους στη χώρα.

Ταμείο Ανάκαμψης και νέοι ευρωπαϊκοί πόροι

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού αφορούσε τη χρηματοδότηση των δημόσιων έργων και τις προοπτικές του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ύστερα από τις διαπραγματεύσεις του 2020.

Υποστήριξε ότι η χώρα τήρησε τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ανταποκρίθηκε στις προθεσμίες και υλοποίησε τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονταν με τη χρηματοδότηση, ενώ δήλωσε ότι αξιοποιήθηκε το σύνολο των πόρων σε έργα και δράσεις ανά την επικράτεια.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εμπειρία από τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει οδηγό για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε, η Ελλάδα αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ενδεχόμενο το τελικό ποσό να είναι μεγαλύτερο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη νέα χρηματοδοτική αρχιτεκτονική, την οποία αποκάλεσε ΕΠΕΣ, εξηγώντας ότι συνδυάζει πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Το ΕΠΕΣ μοιάζει περισσότερο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εμπειρία μας στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και η εμπειρία μας ως προς την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ και Α’ βαθμού θα είναι ένας οδηγός για το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πόρους για την πατρίδα μας για την επόμενη επταετία», επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και στις αλλαγές που, όπως υποστήριξε, επιφέρει ο νέος Κώδικας στην κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης τη συμμετοχή του στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου επρόκειτο να συζητήσει με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

Οι παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στην Πελοπόννησο

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα οδικής ασφάλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη συνδρομή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αφορούν περισσότερα από 600 σημεία του οδικού δικτύου, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρής κλίμακας τεχνικές εργασίες μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι καταγράφεται σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την προσπάθεια περιορισμού των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων.

«Και όταν βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, πραγματικά χαίρομαι, διότι όλοι μαζί βάλαμε ένα εθνικό στοίχημα: να θρηνούμε λιγότερους νεκρούς στον δρόμο. Λιγότερους νεκρούς, λιγότερους βαριά τραυματίες, λιγότερους παραπληγικούς, λιγότερους τετραπληγικούς», δήλωσε.

Παράλληλα, συνεχάρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Επανερχόμενος στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, σημείωσε ότι, πέρα από τη μείωση των χρόνων μετακίνησης, στόχος είναι και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στη Μεσσηνία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα προς διευθέτηση, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία αθλητικού κέντρου.

Δήλωσε, τέλος, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων στη Μεσσηνία, αξιοποιώντας τα νέα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.