Στη Μεσσηνία ο Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε υπερσύγχρονη υδροπονική μονάδα ντομάτας – «Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

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Περιοδεία στη Μεσσηνία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με σειρά επισκέψεων σε κοινωνικές δομές, παραγωγικές επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του Πρωθυπουργού ήταν το Οικοτροφείο Τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το οποίο αποτελεί τη μοναδική δομή αυτού του τύπου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό, ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής, τις ανάγκες της και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξής της.

«Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα» – Επίσκεψη στη νέα υδροπονική μονάδα ντομάτας

Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού ήταν η νέα, σύγχρονη υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας, η οποία κατασκευάζεται στον Δήμο Οιχαλίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σημαντική παραγωγική επένδυση για την περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε παρουσίαση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, Δημήτρη Μπαλτάκο, ο οποίος παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του έργου, τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται και τον σχεδιασμό για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναπτυξιακή συμβολή της επένδυσης στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατασκευή της μονάδας ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου εννέα μηνών, ενώ η παράδοσή της αναμένεται σε δέκα ημέρες. Η πρώτη παραγωγή ντομάτας υπολογίζεται για τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης της επένδυσης, με στόχο τη δημιουργία περίπου 300 θέσεων εργασίας σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς και η σημασία της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

«Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των σύγχρονων θερμοκηπιακών καλλιεργειών, με στόχο την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και τον περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενα προϊόντα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές διάθεσης των προϊόντων στον τουριστικό κλάδο, στις εξαγωγικές δυνατότητες και στο οικονομικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη επένδυση στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους των θερμοκηπίων, όπου ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις εγκαταστάσεις, τη λειτουργία και τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας, Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Στο επίκεντρο η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας και ο δρόμος Καλαμάτα – Μεθώνη

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίστηκε στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπου ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και για την πορεία των εργασιών στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων.

Κατά την παρουσία του στο αεροδρόμιο και στο εργοτάξιο του οδικού έργου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της υλοποίησης των μεγάλων υποδομών για τη Μεσσηνία, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την αντιπολίτευση.

«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο. Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επένδυση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας, η οποία αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα και τη λειτουργική του δυναμικότητα.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων και την ανακατασκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων, με τον νέο τερματικό σταθμό να καλύπτει περίπου 9.300 τ.μ.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Κατασκευή νέου αεροσταθμού και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Αύξηση των θέσεων check-in από τέσσερις σε δέκα. Επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου. Αναβάθμιση των χώρων αφίξεων και των πυλών αναχώρησης. Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών. Ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χρήσεων, καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης. Εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.



Η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή δυναμικότητα του αεροδρομίου, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και να ενδυναμώσει τη θέση της Μεσσηνίας στον τουριστικό χάρτη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τη σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αεροδρομίου από την προηγούμενη μεγάλη αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε το 1991.