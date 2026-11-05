Σέρμπος στον Realfm 97,8: Ο Νετανιάχου σήμερα είναι ένα βαρίδι για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ – Τι είπε για την τακτική που θα ακολουθήσει ο Τραμπ

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελλατόλα στον Real FM 97,8 φιλοξενήθηκε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος. Με αφορμή το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ, ο κ. Σέρμπος ανέλυσε την τακτική που αναμένεται να ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα που υπέστη στις ενδιάμεσες εκλογές, και τι σημαίνει η νέα αυτή περίοδος για την περιοχή μας.

Ερωτηθείς εάν θα συνεργαστεί με τους αντιπάλους του στα δύο σώματα ή θα επιλέξει να συνεχίσει να ασκεί πολιτική με βάση τη δική του λογική και μόνο, είπε: «Δεν είναι ο τυπικός ορθολογικός δρων. Δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητεί συναινέσεις και τέτοιου τύπου συνεννοήσεις και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κινείται πολύ με τα εκτελεστικά διατάγματα, το οποίο εν πολλοίς το έκανε και την πρώτη διετία παρόλο που είχε ένα Κογκρέσο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Άλλωστε στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής έχει πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων. Αντιθέτως, θα προσπαθήσει να ξαναβρεί τρόπους να να συσπειρώσει το δικό του μαγαζί, το οποίο τώρα λίγο φυλλοροεί και θα έχει πολλές τάσεις μέσα, και MAGA, και Ρεπουμπλικάνοι, και Βανς, και Ρούμπιο και άλλα στοιχεία, οπότε εκεί ενδεχομένως να δούμε και μία παράλυση».

«Το βασικό είναι ότι θα ανοίξουν πολλές έρευνες, γιατί όταν έχεις την προεδρία σε επιτροπές και την πλειοψηφία, μπορείς και να θέτεις την ατζέντα. Οπότε θα μπουν ζητήματα που αφορούν και στην Ελλάδα, ως προς τον τρόπο άσκησης της ενεργειακής διπλωματίας. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι η διαφθορά είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Όμως ο Τραμπ παραμένει συγκρουσιακός και παρορμητικός. Αυτό ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας» πρόσθεσε, σημειώνοντας επίσης και το προνόμιο του Προέδρου των ΗΠΑ να μπορεί να δώσει χάρη σε όποιον θέλει.

Ο κ. Σέρμπος υπενθύμισε ότι «και στους Δημοκρατικούς δεν βγήκαν οι προσπάθειες καθαίρεσης. Ουσιαστικά ηρωοποίησαν εν πολλοίς τον Τραμπ. Εγώ σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια νέα σελίδα», κάνοντας λόγο για πολιτικό τέλος της εποχής Τραμπ.

«Κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ, παρόλο που πολλοί ίσως στην Ελλάδα διαφωνήσουν, αναβάθμισε τη θέση των αυταρχικών ηγετών και των τάσεων που εκπροσωπούν σε γεωπολιτικό επίπεδο. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Ερντογάν. Υποθέτω παρακολουθήσατε ότι τον Εκρέμ Ιμάμογλου τον φυλάκισε λίγο διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, γιατί ήξερε ότι θα σηκωθεί φρύδι από τον Λευκό Οίκο. Επίσης, μας αφορά αυτή η διακυβέρνηση, διότι το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει έρθει πιο κοντά – κάποια κράτη, κομβικά σε διμερές επίπεδο- και έχεις μια στρατηγική επανευθυγράμμισης, έγινε και κυρίως διότι η Αμερική απότομα τραβάει το χαλί και λέει στους Ευρωπαίους “παιδιά, εγώ αποχωρώ, βρείτε τρόπο τα του οίκου σας να τα φροντίζετε εσείς”. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο αντίλογος, επειδή μιλάμε και για το Κογκρέσο, ότι ναι μεν έδωσε υποσχέσεις, αλλά θεσμικά εξακολουθούν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί και μεγαλύτερα περιθώρια για την ελληνική διπλωματία να κινηθεί σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας» συνέχισε ο κ. Σέρμπος.

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Σέρμπος υποστήριξε ότι υπάρχει τρόπος για έξοδο των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά θέλει επώδυνους συμβιβασμούς, ενώ μίλησε για στρατηγική ήττα της Αμερικής.

«Υπάρχει ο κίνδυνος μιας κλιμάκωσης» υπογράμμισε ο κ. Σέρμπος, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο «αγκάθι» Νετανιάχου. «Ο Νετανιάχου σήμερα είναι ένα βαρίδι για τις σχέσεις Αμερικής–Ισραήλ και ασφαλώς τον δυσκολεύει περισσότερο, ξέρετε, ένας νέος πόλεμος. Δεν αποκλείω ο Τραμπ να θελήσει μια νίκη εκεί, αλλά νομίζω, με αυτό που έχει συμβεί πλέον, θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Επαναλαμβάνω όμως, διπλωματικά θέλει συμβιβασμούς και μια στρατηγική υπομονή, η οποία στο ψυχογράφημά του ουδέποτε υπήρξε και του έκανε μεγάλη ζημιά και δυστυχώς και σε όλους μας» κατέληξε ο κ. Σέρμπος.