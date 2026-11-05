Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε κάτω από δέντρο ηρωίνη και κοκαΐνη

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 28χρονος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να αποκρύπτει ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης κάτω από δέντρο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 28χρονου για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 28χρονος φέρεται να έκρυβε ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης κάτω από δέντρο.
  • Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 28χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας και διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα μέσα σε χόρτα, κάτω από δέντρο, 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 200 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 8,3 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν

Ο 28χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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