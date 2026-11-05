Ελένη Κρίτα: Συγκλονίζει για τον θάνατο του Χρυσομάλλη: «Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν τρελή…»

Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της και συγκεκριμένα στον θάνατο του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη αναφέρθηκε, μιλώντας στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” η Ελένη Κρίτα.

Η γνωστή ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά ότι «θυμάμαι ότι πέθανε ο Μίμης και εκεί που ήμουν σε μία κατάσταση αλλόφρων και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει, το ασθενοφόρο… Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή και έλεγα τι θα κάνω. Χτύπησε το τηλέφωνό μου και με πήρε ο γιος μου από την Αγγλία που σπούδαζε. Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος ότι πρέπει να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική».

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