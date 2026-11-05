Ελένη Κρίτα: Συγκλονίζει για τον θάνατο του Χρυσομάλλη: «Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν τρελή…»

Στον θάνατο του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη, αναφέρθηκε η Ελένη Κρίτα μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της απώλειας και την ψυχραιμία που χρειάστηκε να επιδείξει όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από τον γιο της που σπούδαζε στην Αγγλία.

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Ελένη Κρίτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της και συγκεκριμένα στον θάνατο του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη, αναφέρθηκε η Ελένη Κρίτα στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”.
  • Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την απώλεια, αναφέροντας: «Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή και έλεγα τι θα κάνω».
  • Όταν την κάλεσε ο γιος της προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη, τονίζοντας: «Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της και συγκεκριμένα στον θάνατο του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη αναφέρθηκε, μιλώντας στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” η Ελένη Κρίτα.

Η γνωστή ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά ότι «θυμάμαι ότι πέθανε ο Μίμης και εκεί που ήμουν σε μία κατάσταση αλλόφρων και όταν έφτασα μου είπαν ότι δεν είχε επιβιώσει, το ασθενοφόρο… Γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή και έλεγα τι θα κάνω. Χτύπησε το τηλέφωνό μου και με πήρε ο γιος μου από την Αγγλία που σπούδαζε. Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος ότι πρέπει να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει. Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική».

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