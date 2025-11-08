Ελένη Κρίτα: «Έλεγα τότε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Κρίτα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε η Ελένη Κρίτα.

«Οι άνθρωποι περνάνε πολλές τραγωδίες στη ζωή τους, φοβάμαι ότι τα αντέχουμε όλα. Όταν έχασα και τον δεύτερο σύντροφό μου, έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ζωή μου, ένιωθα ότι είναι εφιάλτης. Από τότε που έχασα τη νύφη μου, ζω με την εγγονή μου. Είναι η κόρη που ποτέ δεν είχα» σημείωσε.

«Είμαι 42 χρόνια στο χώρο της υποκριτικής. Δεν είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός, πήγα απλά και γράφτηκα στη δραματική σχολή», ανέφερε.

«Δεν είχα καταλάβει ότι ο ρόλος μου στο Παρά Πέντε θα γινόταν τόσο δημοφιλής. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη ήταν σίγουρη ότι θα σκίσουμε. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε με την Ελισάβετ. Όταν με έριξε στην πισίνα, το πλάνο κόπηκε εκεί, γιατί με έπιασαν τα γέλια» περιέγραψε.

Για την επιστροφή του Παρά Πέντε, η Ελένη Κρίτα απάντησε: «Μην περιμένετε νέους κύκλους, θα είναι κάτι σαν τα Φιλαράκια. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να γίνει σίκουελ. Κάποιοι ήρωες έχουν πεθάνει στη σειρά, κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν πεθάνει…».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αποτοξίνωση στο συκώτι: 5 superfoods για να ενισχύσετε τη λειτουργία του

5 σημάδια ότι μπορεί να έχετε χοληστερίνη και πρέπει να κάνετε λιπιδαιμικό έλεγχο

Φορολογικό νομοσχέδιο: Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε χωριά, μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά και αυξήσεις σε Σώματα Ασφαλείας

ΟΟΣΑ: Σε υψηλά επίπεδα οι ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Τα τελευταία στοιχεία

Τι σημαίνει η λέξη «εδέησε» και από πού προέρχεται

Πώς οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση υπεραγωγών σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
11:25 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε με την καρδιά, όχι με το μυαλό»

«Ο Άγιος Έρωτας πίστευα ότι θα κάνει επιτυχία» δήλωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σε συνέντευξή το...
04:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Σταύρος Τσουμάνης: «Ο έρωτας δεν είναι αυτό που έχουμε μέσα στο παντελόνι ή τη φούστα μας»

Ο Σταύρος Τσουμάνης βρέθηκε καλεσμένος στην Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Α...
03:53 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Προτρέπει τους διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν μόνο χορτοφαγικά γεύματα

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κάλεσε τους διοργανωτές της Διάσκεψης για το Κλίμα COP30 να προσφέρουν αποκλε...
01:00 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Άννα Αδριανού για Νίκο Βασταρδή: «Ο πατέρας μου έλεγε ότι αν ποτέ πάνε να με εκτελέσουν θα χαρώ τη διαδρομή»

Η Άννα Αδριανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Actio...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα