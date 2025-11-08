Βοιωτία: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το καμένο αυτοκίνητο – Πού προσανατολίζονται οι αρχές για το απανθρακωμένο πτώμα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί στη Βοιωτία.

Το αυτοκίνητο, που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, εντοπίστηκε σε χωματόδρομο, σε απομακρυσμένη περιοχή, από έναν κυνηγό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου ήταν το απανθρακωμένο πτώμα, ενώ βρέθηκαν και χειροπέδες, ένα στοιχείο που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.  Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο, ενώ είχε πλαστές πινακίδες από την Πιερία.

Το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Εξετάζονται οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις

Οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν βάλει στο μικροσκόπιο 14 φακέλους με εξαφανίσεις που έγιναν τις τελευταίες πέντε ημέρες στην Αττική, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τη σορό και στη συνέχεια να διαπιστώσουν τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία.

Μεταξύ των φακέλων με τις εξαφανίσεις που ερευνούν οι αρχές, βρίσκεται και η περίπτωση ενός αγνοούμενου άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που έμενε στην Αθήνα και είχε δηλώσει στους δικούς του ότι θα πήγαινε στην ευρύτερη περιοχή – και συγκεκριμένα στα Βίλια –  για μία δουλειά.

Ο ίδιος δεν ξαναγύρισε, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να δηλώσει την εξαφάνισή του.  Αναμένεται να προκύψει ταυτοποίηση ή όχι με την εξέταση DNA που θα γίνει. Το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει πάντως ποινικό παρελθόν.

Στο σημείο δεν υπάρχουν κάλυκες, ενώ είναι άγνωστο αν φέρει τραύματα το πτώμα, καθώς αυτό είναι που θα μπορούσε να διαπιστωθεί μόνο στη νεκροτομή. Ενα σενάριο πάντως που εξετάζεται είναι  δολοφονήθηκε κάπου αλλού και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε εκεί, όπου οι δράστες τον έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν.

«Δεν έχει αντιληπτή η πυρκαγιά τη στιγμή που συνέβη. Το απανθρακωμένο πτώμα και το καμένο όχημα βρίσκονται εκεί τουλάχιστον δύο 24ωρα» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI και του τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν στοιχεία για να ταυτοποιήσουν τη σορό.

«Ενημερωθήκαμε από κάποιον κυνηγό που περνούσε από την περιοχή, καθώς πρόκειται για μία χωμάτινη οδό, οπότε δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί οι δράστες, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αναζητούμε ποιες εξαφανίσεις έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα» πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, αφού οι δράστες επέλεξαν ένα σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να συνδέεται με τη δολοφονία 42χρονου στον Επτάλοφο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως προς το παρόν, δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο από τους αξιωματικούς που ερευνούν την υπόθεση.

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

