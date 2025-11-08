Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο οι εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας. Το όχημα εντοπίστηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό χωματόδρομο.

Το φρικτό εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από την περιοχή αντιλήφθηκε το καμένο όχημα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα υπήρχε απανθρακωμένος άνθρωπος, που ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει κλαπεί από τον περασμένο Μάιο από την Γλυφάδα και είχε πλαστές πινακίδες από την Πιερία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος. Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο έχει μπει η εξαφάνιση άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που αγνοείται εδώ και λίγες μέρες από την Αττική, Ο συγκεκριμένος πάντως, δεν έχει ποινικό παρελθόν.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

«Δεν έχει αντιληπτή η πυρκαγιά τη στιγμή που συνέβη. Το απανθρακωμένο πτώμα και το καμένο όχημα βρίσκονται εκεί τουλάχιστον δύο 24ωρα» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI και του τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν στοιχεία για να ταυτοποιήσουν τη σορό.

«Ενημερωθήκαμε από κάποιον κυνηγό που περνούσε από την περιοχή, καθώς πρόκειται για μία χωμάτινη οδό, οπότε δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί οι δράστες, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αναζητούμε ποιες εξαφανίσεις έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα» πρόσθεσε.