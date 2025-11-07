Βοιωτία: Τα σενάρια που εξετάζονται για τον απανθρακωμένο άνδρα – Εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία, χωρίς κάμερες

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για το θρίλερ με τον άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες, μέσα σε αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ένας κυνηγός εντόπισε το απόγευμα της Παρασκευής (07/11) στην περιοχή ένα καμένο αυτοκίνητο στο οποίο υπήρχε στο πίσω κάθισμα ένα απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει κλαπεί από τον περασμένο Μάιο από την Γλυφάδα και είχε πλαστές πινακίδες. Το πτώμα είναι απανθρακωμένο και είναι δύσκολο να διακριβωθεί η ταυτότητά του. Κάτω από τα χέρια, πεσμένες, βρέθηκαν και χειροπέδες, με τις οποίες πιθανόν τον είχαν δεσμεύσει οι οποίες λόγω της απανθράκωσης έπεσαν από τα χέρια του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε πριν από δύο με τρεις ημέρες, ως εκ τούτου τότε προσδιορίζουν και τον θάνατο του άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε μακριά από τα μάτια περαστικών και κάμερες επιχειρήσεων. Γίνεται έρευνα σε εξαφανισμένα πρόσωπα στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, δεν «κυκλοφορεί» κάτι σχετικό στον κόσμο της νύχτας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, που να κάνει τις Αρχές να στραφούν από τώρα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο σημείο δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι άγνωστο αν το πτώμα φέρει τραύματα άλλα. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

