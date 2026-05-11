Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει «να μηδενίσει σταδιακά την αμερικανική οικονομική υποστήριξη»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς το Ισραήλ επιδιώκει παράλληλα την ενίσχυση των σχέσεων του με τα κράτη του Κόλπου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι στόχος του είναι να «μηδενιστεί η οικονομική συνιστώσα της στρατιωτικής συνεργασίας» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ενώ συνολικά έχει συμφωνηθεί πακέτο 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2018–2028.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απολύτως σωστή στιγμή» την πιθανότητα επαναπροσδιορισμού της οικονομικής σχέσης ΗΠΑ – Ισραήλ, τονίζοντας ότι δεν θέλει να περιμένει τις πολιτικές εξελίξεις στο Κογκρέσο, αλλά να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία.

Παρότι η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ απολάμβανε επί χρόνια ευρεία διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ, η υποστήριξη αυτή έχει αρχίσει να φθίνει τόσο στο Κογκρέσο όσο και στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: Reuters