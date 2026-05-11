Κίνα: Επιβεβαίωσε κι επισήμως την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ από τις 13 έως τις 15 Μαΐου

Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε και επισήμως πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί τον ασιατικό κολοσσό από την Τετάρτη 13η ως την Παρασκευή 15η Μαΐου, στο πλαίσιο μιας συνάντησης στην οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο.

«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τη 13η ως τη 15η Μαΐου», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο.

