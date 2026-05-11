ΗΠΑ: Δημοκρατικός γερουσιαστής αναφέρει δραματική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών – Οργισμένη διάψευση του Χέγκσεθ

Σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των στρατιωτικών αποθεμάτων στις ΗΠΑ διατυπώνει ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε κρίσιμα πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα, προκαλώντας την οργισμένη διάψευση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

«Νομίζω πως είναι δίκαιο να πω ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε» στις αποθηκευμένες ποσότητες, τόνισε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι σε δηλώσεις του στο CBS News. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν «χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα και γι’ αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομαχικά».

Ο κ. Κέλι, μέλος της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της αμερικανικής άνω Βουλής, σημείωσε, επικαλούμενος ενημερώσεις του Πενταγώνου και αποφεύγοντας, εξαιτίας της απόρρητης φύσης τέτοιων δεδομένων, να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς, πως οι ελλείψεις αφορούν καίριας σημασίας όπλα ή πυρομαχικά, όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, αυτοί για τα συστήματα ATACMS, οι γενικής χρήσης πύραυλοι SM-3, οι πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο γερουσιαστής Κέλι προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθούν σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, ότι «βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι θα ήμασταν αν δεν διεξαγόταν ο πόλεμος στο Ιράν».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζητεί από το κοινοβούλιο πελώρια αύξηση του προϋπολογισμού του. Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ για το οικονομικό έτος 2027 (σ.σ. το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο) προβλέπει ιλιγγιώδεις στρατιωτικές δαπάνες, ύψους σχεδόν 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που ο κ. Κέλι θεωρεί «σκάνδαλο». Θύμισε στο CBS πως όταν αναδείχτηκε μέλος της επιτροπής πριν από πεντέμισι χρόνια, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, ανερχόταν σε 700 δισεκ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν κόστισε στις ΗΠΑ περίπου 25 δισεκ. δολάρια τα τέλη Απριλίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού να αφορά τα πυρομαχικά. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται πολύ υποτιμημένο από αναλυτές.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε οργισμένα σε όσα είπε ο γερουσιαστής Κέλι, κρίνοντας μέσω X πως έκανε «ψευδείς» και «βλακώδεις» δηλώσεις βασισμένες σε «απόρρητη» ενημέρωση του Πενταγώνου και διαμηνύοντας ότι ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου θα «εξετάσει» εάν και κατά πόσον ο δημοκρατικός «παραβίασε τον όρκο του» και δη «ξανά».