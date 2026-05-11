Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (11/5)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, χάντμπολ και Futsal περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Δούκας Futsal Super League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Τααβούν – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:05 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:30 Novasports Start Ουέσκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μπολόνια Serie A

22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλγουολ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

22:15 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Κάζα Πία Liga Portugal

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπράγκα Liga Portugal

