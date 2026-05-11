Έγκλημα στην Κρήτη: «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω…» – Οι απειλές που δεχόταν ο 21χρονος από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του

Οι απειλές που δεχόταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του στην Κρήτη. Τρία χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για τον θάνατο του γιου του δράστη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«H τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία σου…». Με αυτά τα λόγια είχε απειλήσει τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό ο 54χρονος δολοφόνος του. Και όπως αποδείχθηκε, λίγους μήνες μετά, έκανε την απειλή του πράξη, πυροβολώντας θανάσιμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου τον άλλοτε φίλο του αείμνηστου γιου του. Επί σχεδόν τρία χρόνια, ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης καταδίωκε ανελέητα, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, το νεαρό παιδί, το οποίο θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου μοναχογιού του σε τροχαίο τον Οκτώβριο του 2023. Οδηγός του μοιραίου οχήματος, που είχε βγει εκτός πορείας και είχε προσκρούσει σε κολόνα, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, ήταν ο τότε 18χρονος Νικήτας.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, τίποτα δεν στάθηκε ικανό για να απαλύνει το μένος που έτρεφε και το οποίο, όπως όλα δείχνουν, εξελίχθηκε σε εμμονή, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης καθυστερούσε. Οι απειλές και οι επιθέσεις, λεκτικές και σωματικές, είχαν αναγκάσει τον 21χρονο, που ζούσε υπό το καθεστώς μόνιμου φόβου, να προσφύγει πολλές φορές στη Δικαιοσύνη, την τελευταία φορά καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Μόλις πριν από δύο μήνες η αίτηση έγινε δεκτή και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου ο 54χρονος απαγορευόταν να πλησιάσει το θύμα.

Του έκλεισε τον δρόμο

Όμως, παρά τα περιοριστικά μέτρα και τις μηνύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν σε βάρος του 54χρονου, η τραγωδία δεν απετράπη. Την περασμένη Τρίτη, ο 54χρονος είδε τον 21χρονο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Του έκλεισε τον δρόμο, βγήκε από το αυτοκίνητο και τον καταδίωξε πυροβολώντας τον έξι φορές στο στήθος. Ο 21χρονος προσπάθησε να σωθεί. Μπήκε τρέχοντας σε ένα κτίριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, κάνει λόγο για «το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου», συνοψίζοντας τα όσα συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Αυτό το παιδί βίωνε εφιάλτη, με παρακολουθήσεις και απειλές. Έγιναν μηνύσεις, η πρώτη ήταν κακουργηματικής πράξης. Επιβλήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα. Παραβιάστηκαν οι όροι που επιβλήθηκαν», αναφέρει.

Υποκίνηση σε πράξεις βίας

Σύμφωνα με την οικογένεια του 21χρονου, από την πρώτη κιόλας στιγμή, λίγες εβδομάδες μετά το μοιραίο τροχαίο, η πλευρά του 54χρονου είχε αρχίσει να εκτοξεύει απειλές, με αναρτήσεις στα social media, που είχαν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό αυτεπάγγελτης δικογραφίας για υποκίνηση σε πράξεις βίας.

Το καλοκαίρι του 2024, η οικογένεια του 21χρονου είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία ότι δεχόταν απειλές ζητώντας προστασία, καθώς ο 54χρονος οπλοφορούσε. Εγιναν μόνο συστάσεις. Τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου του 2024, ο 21χρονος δέχτηκε επίθεση την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Η αδελφή του νεαρού άκουσε τις φωνές και βγήκε από το σπίτι. Η ίδια κατέθεσε αργότερα ότι αναγνώρισε τον 54χρονο, που φορούσε κουκούλα και γάντια. Ο δράστης τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε χωρίς να τραυματίσει κάποιον προτού τραπεί σε φυγή.

Τότε, στον 54χρονο επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, ενώ οι Αρχές του αφαίρεσαν την κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα. Η οικογένεια του 21χρονου, μάλιστα, αναγκάστηκε να τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τις κινήσεις έξω από το σπίτι, στην προσπάθειά της να προστατευτεί.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη πριν από δύο μήνες, τον Μάρτιο του 2026. Ο 21χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο της δουλειάς του και είχε τηλεφωνική συνομιλία με την κοπέλα του, όταν ο 54χρονος φέρεται να τον απείλησε. «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω», φώναζε μεταξύ άλλων, καθώς, αυτό που φαίνεται ότι τον εξόργιζε ήταν ότι ο 21χρονος εξακολουθούσε να οδηγεί, παρότι είχε προκαλέσει το τροχαίο στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του. Ο 21χρονος τότε, φοβούμενος ότι έχει όπλο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει. Μια γυναίκα που τον άκουσε να φωνάζει σε βοήθεια άνοιξε την πόρτα και σώθηκε την τελευταία στιγμή. Ομως, όπως αποδείχθηκε, η σωτηρία ήταν προσωρινή.

Άλλο όπλο

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές κατέσχεσαν την κυνηγετική καραμπίνα του, ο 54χρονος βρέθηκε με άλλο όπλο στο χέρι, με το οποίο και σκότωσε τον 21χρονο. Στη συνέχεια μετέφερε στο σπίτι τη σύζυγό του, Αφροδίτη Μηναδάκη, που ήταν συνοδηγός και κατηγορείται για ψυχική συνδρομή, και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ομολογώντας την πράξη του.

Άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια του δράστη ανέφεραν στη Realnews ότι ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την απώλεια του παιδιού του. Οπως περιγράφουν, τα τελευταία χρόνια η ζωή του περιστρεφόταν ανάμεσα σε δικαστήρια και μνημόσυνα. Δεν ξέχασε ποτέ. Μέσα του είχε ριζώσει το μίσος του προς τον Νικήτα, το οποίο διαρκώς μεγάλωνε. Στο σημείο όπου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος τους οι γονείς είχαν φυτέψει έναν φοίνικα, ενώ δώρισαν στον δήμο Μαλεβιζίου μια στάση λεωφορείου στη μνήμη του παιδιού τους, με την προειδοποίηση προς τους οδηγούς να προσέχουν τη ζωή τους.

Αίσθηση ατιμωρησίας

Η Μαίρη Τζουλάκη ηγείται της ομάδας Κρήτης του Συλλόγου SOS Tροχαία Εγκλήματα και είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με τους χαροκαμένους γονείς, που σήμερα κατηγορούνται για τον θάνατο του 21χρονου. «Οι γονείς είχαν έρθει κάποιες φορές στον Σύλλογο. Προσπαθούσαν, είχαν μαζέψει υπογραφές για να διορθωθεί το κομμάτι της παραλιακής που είχαν χαθεί τόσοι άνθρωποι από τροχαία. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αν κάτι είχε γίνει από αυτές τις παρεμβάσεις, μπορεί να είχε μαλακώσει η ψυχή τους».

Παράλληλα, εκτιμάται πως και η καθυστέρηση της δίκης για το δυστύχημα του 2023 φαίνεται πως έχει παίξει ρόλο στον τρόπο που αντιμετώπισαν την απώλεια του γιου τους ο 54χρονος και η σύζυγός του. Η καθυστέρηση της έναρξης της δίκης για τον θάνατο του 17χρονου από το τροχαίο, εδώ και περίπου τρία χρόνια, δημιούργησε, όπως φαίνεται, αίσθημα ατιμωρησίας στους γονείς. Οσοι γνωρίζουν καλά την τοπική κοινωνία αναφέρουν πως αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, τότε ίσως ο 54χρονος να μην ήθελε να πάρει εκείνος τον νόμο στα χέρια του. «Επειδή αργεί το δικαστήριο, αυτή η καθυστέρηση ενέτεινε περισσότερο τον πόνο τους που γινόταν οργή. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογώ αυτή την αποτρόπαια πράξη στην οποία προέβησαν. Εμείς πρέπει να παλεύουμε για τη ζωή, όχι για τον θάνατο. Δυστυχώς, χάθηκε άλλο ένα παιδί», προσθέτει η Μ. Τζουλάκη από τον Σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα. Την περασμένη Παρασκευή, ο 54χρονος και η σύζυγός του, που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο, απολογήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου κάτω από άκρα μυστικότητα. Η διαδικασία ήταν πολύωρη, με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση και των δύο σε φυλακές εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Ο συνήγορος του 54χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε «αναμενόμενη και νομοτελειακή» την απόφαση για τον πελάτη του, ενώ για τη σύζυγό του μίλησε «για υπέρβαση», αν και σημείωσε την προστατευτική σκοπιμότητα λόγω του έντονου κλίματος που επικρατεί.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, ο 54χρονος δολοφόνος εμφανίστηκε μετανιωμένος, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να εξηγήσει τις πράξεις του και περιέγραψε την εμπειρία του ως ένα «μαύρο πέπλο», λέγοντας ότι έβλεπε μόνο τον φονιά του γιου του. «Με χλεύαζε, κάνοντας ελιγμούς και σπινιές, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική», ανέφερε στην απολογία του ο 54χρονος για τον 21χρονο. «Αν είχα χίλιες σφαίρες, θα του τις έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι», προσέθεσε ο δράστης. Η σύζυγος ανέφερε ότι προσπάθησε να τον σταματήσει φωνάζοντας «Μη, Κώστα, μη» και προσθέτοντας ότι δεν αναγνώριζε τον άνθρωπο που ήταν δίπλα της.

Το βίντεο

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού. Στα πλάνα, ο Νικήτας βγαίνει από το αυτοκίνητο και επιχειρεί με κλοτσιά να αφαιρέσει το όπλο από τον δράστη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο 54χρονος τον πυροβολεί έξι φορές σχεδόν εξ επαφής. Η βία προκαλεί ανατριχίλα.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το αν οι Αρχές ενήργησαν όπως θα έπρεπε προκειμένου να αποτρέψουν το έγκλημα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθάρισε ότι έπειτα από κάθε καταγγελία υπήρξαν σύλληψη ή προσαγωγή του δράστη. Όπως τόνισε, η Αστυνομία ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραβίαση των περιοριστικών όρων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας διέταξε την απελευθέρωση του δράστη