Ηράκλειο: Ο προφυλακτήρας, τα αίματα και το «κενό» των 22 λεπτών – Τα σενάρια που εξετάζονται για το θρίλερ με την 28χρονη μητέρα

Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει αύριο, Τρίτη, ο 30χρονος που συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, μετά τον εντοπισμό της 28χρονης συζύγου του βαριά τραυματισμένης στην άκρη δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η υπόθεση θυμίζει θρίλερ με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες τραυματισμού της μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη.

«Κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση της 28χρονης, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει και μπορέσει να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς.

Οι Αρχές φαίνεται πως εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από τροχαίο ατύχημα έως κακόβουλη ενέργεια, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται μαρτυρίες συγγενών και ενός από τα παιδιά της οικογένειας. Ο ίδιος πάντως ο 30χρονος επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα.

Το «κενό» των 22 λεπτών

Όπως μεταδίδει η «Πατρίς», σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφος τριών μηνών. Επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης, που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχυμένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν η γυναίκα μαζί με συγγενικό πρόσωπο έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα ως προς το τι μεσολάβησε στο χρονικό αυτό διάστημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν επιστρέψει προς το σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει πράγματα για το βρέφος, όπως το μπιμπερό και το φαγητό του.

Σημειώνεται ότι η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο έδαφος, με μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο στα χόρτα, σε αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Η εκδοχή του 30χρονου, τα ευρήματα και τα σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενώ οδηγούσε, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε εκτός οχήματος, ενώ απέδωσε το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα της πόρτας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση φαίνεται πως εξετάζουν διαφορετικά σενάρια. Μεταξύ αυτών, το ενδεχόμενο να σημειώθηκε τροχαίο και ο 30χρονος, λόγω μέθης, να μην θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Ερευνούν, επίσης, το ενδεχόμενο να πέταξε τη γυναίκα εκτός οχήματος ή ακόμη και να την τραυμάτισε με το ίδιο το αυτοκίνητο.

Τα ευρήματα από το όχημα, θεωρούνται επίσης ιδιαίτερα κρίσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακτήρας της κλούβας είχε αποκολληθεί και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, δαχτυλιές με αίμα στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμονες και αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 30χρονος

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα επισημαίνουν ότι ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 30χρονος να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.