Κορινθία: Εντοπίστηκε άνδρας με τραύμα από πυροβολισμό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπολάτι. Ένας άνδρας εντοπίστηκε από τον αδελφό του τραυματισμένος από πυροβολισμό και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, korinthia24, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του  ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Οι έρευνες των Aρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές-Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στις 12 Μαΐου

Ψυχίατρος του UCL προειδοποιεί για την άνοια: 6 αλλαγές στην προσωπικότητα που μπορεί να είναι τα πρώτα συμπτώματα

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέοι τύποι φοροελέγχων από την ΑΑΔΕ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα
περισσότερα
10:11 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χαλκιδική: Καρέ καρέ η δράση διαρρηκτών που εισέβαλαν σε κατάστημα με οπτικά – Ζημιά 20.000 ευρώ

Διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα κατάστημα οπτικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου...
09:41 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Κίνηση για «γερά νεύρα»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» σήμερα, Δευτέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» είναι τα...
09:35 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Θρίλερ με νεκρό βρέφος στην Ξάνθη – Συνελήφθη η μητέρα

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ξάνθη, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα νεογέννητο σε εγκαταλελ...
09:29 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για το πτώμα

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το θρίλερ με τον 54χρονο, που φέ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media