Κορινθία: Εντοπίστηκε άνδρας με τραύμα από πυροβολισμό

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπολάτι. Ένας άνδρας εντοπίστηκε από τον αδελφό του τραυματισμένος από πυροβολισμό και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, korinthia24, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Οι έρευνες των Aρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.