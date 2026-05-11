Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για το πτώμα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δολοφονία Θεσσαλονίκη
Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το θρίλερ με τον 54χρονο, που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 44 ετών, φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα του άτυχου άνδρα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό του πτώματος του 54χρονου, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται διαφορές που συνδέονται με ναρκωτικά.

Το σενάριο που εξετάζεται

Πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.

Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο ο ένας από τους δύο συλληφθέντες να πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και να πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται στη συνέχεια να έδεσαν το θύμα με τούβλα, να το φόρτωσαν σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου και να πέταξαν το άψυχο σώμα του στον ποταμό Λουδία. Ωστόσο, παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.

Η καταγγελία που δρομολόγησε εξελίξεις

Υπενθυμίζεται ότι καταλυτική για την πορεία της έρευνας υπήρξε η κατάθεση πολίτη, που βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συναγερμός σήμανε όταν ένας πολίτης σταμάτησε περιπολικό της Αστυνομίας που πραγματοποιούσε προγραμματισμένες περιπολίες στην περιοχή των Μαλγάρων και υποστήριξε ότι οι δύο γιοι του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο όπου φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει τελικά στον έναν από τους φερόμενους δράστες και στη σύζυγό του.

 

