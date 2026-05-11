Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που ένα άτομο παρασύρεται θανάσιμα από αεροσκάφος της Frontier Airlines στο αεροδρόμιο του Κολοράντο, το Σάββατο.

Στο υλικό εμφανίζεται το άτομο να περπατά ήρεμα κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, την ώρα που το αεροπλάνο κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα κατά πάνω του.

Το θύμα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, παρασύρθηκε από έναν από τους κινητήρες του Airbus A321neo κατά τη διάρκεια της απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι το άτομο είχε πηδήξει τον περιμετρικό φράχτη και βρισκόταν στην πίστα όταν συνέβη το δυστύχημα, στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα.

Surveillance video captures the moment a person, who initially jumped a perimeter fence, walk across a runway at Denver International Airport late Friday, just before they were struck by a Frontier Airlines flight accelerating for takeoff

Το χρονικό της τραγωδίας

Το νέο βίντεο ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πόλη και την κομητεία του Ντένβερ δείχνει το θύμα να διασχίζει τον διάδρομο χωρίς καμία βιασύνη.

Σύμφωνα με το οδυνηρό υλικό, το άτομο φάνηκε να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου, όταν μέρος του άνω σώματός του «ρουφήχτηκε» στο εσωτερικό του.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου δύο λεπτά αφότου το άτομο πέρασε τον φράχτη, σύμφωνα με το δίκτυο KHOU 11.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του FlightAware, το αεροσκάφος κινείτο με ταχύτητα 224 χλμ/ώρα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, επιβεβαίωσε ότι ο «εισβολέας παραβίασε την ασφάλεια» και «έτρεξε έξω στον διάδρομο». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ντάφι τόνισε: «Κανείς δεν πρέπει ποτέ να εισβάλλει σε ένα αεροδρόμιο».

Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int'l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway. The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped…

Μαρτυρίες επιβατών

Ο επιβάτης Τζον Άνθενς, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο με τους γιους του, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κοιτάζοντας από το παράθυρο.

«Είδα τα πόδια ενός ανθρώπου να περιστρέφονται μέσα στον κινητήρα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ήξερε τι συνέβαινε ή τι είχε συμβεί, αλλά ακούστηκε απλώς μια μεγάλη έκρηξη και, προφανώς, όταν ακούς μια μεγάλη έκρηξη, οι άνθρωποι αρχίζουν να ουρλιάζουν, τα παιδιά κλαίνε και ήταν τρομακτικό», δήλωσε στη New York Post.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μύτη του αεροπλάνου τινάχθηκε προς τα πάνω κατά την πρόσκρουση, ενώ μια έκρηξη που έμοιαζε με «βόμβα» συγκλόνισε την καμπίνα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι αεροσυνοδοί ζητούσαν από τους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Εκκένωση και έρευνες

Και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Ο γιος του Άνθενς, φτάνοντας στο τέλος της φουσκωτής τσουλήθρας εκκένωσης, τράβηξε μια φωτογραφία του διαλυμένου κινητήρα, ο οποίος ήταν καλυμμένος με υπολείμματα από τη σάρκα και το αίμα του θύματος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διεξάγουν έρευνα για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: New York Post