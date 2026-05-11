Θρίλερ με νεκρό βρέφος στην Ξάνθη – Συνελήφθη η μητέρα

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ξάνθη, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα νεογέννητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνελήφθη η μητέρα του βρέφους για έκθεση σε κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία θανάτου του νεογέννητου, με τις Αρχές να έχουν παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να πέσει φως στην υπόθεση και να διαπιστωθεί εάν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι μετά τον τοκετό.