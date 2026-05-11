Θρίλερ με νεκρό βρέφος στην Ξάνθη – Συνελήφθη η μητέρα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

βρέφος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ξάνθη, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα νεογέννητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνελήφθη η μητέρα του βρέφους για έκθεση σε κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία θανάτου του νεογέννητου, με τις Αρχές να έχουν παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να πέσει φως στην υπόθεση και να διαπιστωθεί εάν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι μετά τον τοκετό.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές-Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στις 12 Μαΐου

Ψυχίατρος του UCL προειδοποιεί για την άνοια: 6 αλλαγές στην προσωπικότητα που μπορεί να είναι τα πρώτα συμπτώματα

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέοι τύποι φοροελέγχων από την ΑΑΔΕ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα
περισσότερα
10:11 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χαλκιδική: Καρέ καρέ η δράση διαρρηκτών που εισέβαλαν σε κατάστημα με οπτικά – Ζημιά 20.000 ευρώ

Διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα κατάστημα οπτικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου...
09:41 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Κίνηση για «γερά νεύρα»: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» σήμερα, Δευτέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο «κόκκινο» είναι τα...
09:29 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για το πτώμα

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το θρίλερ με τον 54χρονο, που φέ...
09:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Φρίκη στην Κεφαλονιά: Ερευνα για το χάπι του βιασμού

Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στη...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media