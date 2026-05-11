Χανταϊός: «Επιδεινώθηκε» η υγεία της Γαλλίδας ασθενούς – Έκτακτη αξιολόγηση στα αποθέματα μασκών ζήτησε το υπουργείο Υγείας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

χανταϊός Γαλλία
Φωτογραφία: AP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δραματική τροπή παίρνει η κατάσταση με την εξάπλωση του χανταϊού στη Γαλλία, καθώς η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που διαγνώστηκε θετική μετά τον επαναπατρισμό της από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Χανταϊός: «Δεν παρουσιάζει σύμπτωμα, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση» – Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για την υγεία του 70χρονου

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, επιβεβαίωσε τις ανησυχητικές εξελίξεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, η Ριστ επιβεβαίωσε ότι η μία εκ των πέντε Γάλλων επιβατών που επέστρεψαν την Κυριακή είναι θετική στον ιό.

Χανταϊός: Απομακρύνθηκαν 94 επιβάτες από το MV Hondius – Η εκκένωση θα συνεχιστεί το απόγευμα της Δευτέρας

«Η κατάστασή της δυστυχώς επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», σημείωσε.

Ο Αρνό Φοντανέ, επικεφαλής της Μονάδας Επιδημιολογίας Αναδυόμενων Ασθενειών στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της νόσου.

Χανταϊός: Απομόνωση και κοινωνικό στίγμα για τους επιβάτες του «MV Hondius» – Το «μολυσμένο πλοίο» που ξυπνά μνήμες από το 2020

«Το ποσοστό θνητότητας του χανταϊού είναι εξαιρετικά υψηλό, με το 30% έως 50% των μολυσμένων ανθρώπων να πεθαίνουν. Είναι μια ασθένεια που σκοτώνει πολλούς ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Ιχνηλάτηση και «σπάσιμο» της αλυσίδας μετάδοσης

Η Ριστ αποκάλυψε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 22 στενές επαφές. Οι πρώτες οκτώ εντοπίστηκαν στην πτήση Αγία Ελένη/Γιοχάνεσμπουργκ της 25ης Απριλίου, στην οποία επέβαινε ο ασθενής που ταξίδεψε με το «MV Hondius» και «στη συνέχεια πέθανε».

Αυτοί οι οκτώ Γάλλοι πολίτες βρίσκονται ήδη σε απομόνωση εδώ και μία εβδομάδα. Σε μια δεύτερη πτήση (Γιοχάνεσμπουργκ/Άμστερνταμ), έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 14 Γάλλοι, οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα απομόνωσης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δράσουμε αμέσως στην αρχή και να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού», τόνισε η υπουργός Υγείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το διάταγμα που εκδόθηκε χθες βράδυ, το οποίο επιτρέπει την καραντίνα ατόμων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Ο Φοντανέ εξήγησε πως, «Απομονώνοντας τα κρούσματα μόλις γίνουν συμπτωματικά, μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα μετάδοσης, αυτό είναι που θα αλλάξει τα δεδομένα».

Διαφορές με τον Covid-19 και αποθέματα

Η Στεφανί Ριστ επισήμανε δύο βασικές διαφορές σε σχέση με την πανδημία του Covid-19: ο ιός είναι ήδη γνωστός και υπήρξε «έγκαιρος διεθνής συντονισμός σε σύγκριση με αυτό που είχαμε δει» στο παρελθόν.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα σε μάσκες, PCR τεστ και φάρμακα για τη διαχείριση των συμπτωμάτων.

«Ζήτησα προφανώς μια αξιολόγηση για να επιβεβαιώσω ότι έχουμε αρκετά», σημείωσε.

Όσον αφορά τη θεραπεία, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει φάρμακο που να συνιστάται επί του παρόντος για αυτόν τον ιό», αλλά υπάρχουν «πολύ πρώιμες μελέτες εμβολιασμού».

Συνεχείς συσκέψεις

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για τη παρακολούθηση της κατάστασης.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε στο BFMTV: «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά, δεδομένου ότι γνωρίζουμε αυτόν τον ιό, εξού και η περίοδος απομόνωσης των 42 ημερών που αποφασίστηκε, και ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να προστατεύσουμε τον γαλλικό λαό».

Η εκπρόσωπος κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, τονίζοντας ότι «δεν κάνουμε επ’ ουδενί αυτού του είδους τις συζητήσεις» που γίνονταν κατά την επιδημία του Covid-19.

Με πληροφορίες από: Le Parisien

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Νοσοκομείο Μεταξά: Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η θερμική κατάλυση θυρεοειδικών όζων με μικροκύματα

Από «χρυσάφι» τα κεράσια: Πωλούνται ακόμη και σχεδόν 26 ευρώ το κιλό

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε θα ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες, σύμφωνα με την Μιχαηλίδου – Τι πρέπει να γνωρίζουν

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ
περισσότερα
12:02 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κώμα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οπ...
10:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βρετανία: Απάντησε στις απειλές του Ιράν για το «HMS Dragon» – Η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού είναι «αμυντικού χαρακτήρα»

Η Βρετανία απάντησε επισήμως στις απειλές του Ιράν κατά των βρετανικών και γαλλικών πολεμικών ...
09:08 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη ...
08:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νέος συναγερμός για τον χανταϊό: Θετικός Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού απ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media