Χανταϊός: «Επιδεινώθηκε» η υγεία της Γαλλίδας ασθενούς – Έκτακτη αξιολόγηση στα αποθέματα μασκών ζήτησε το υπουργείο Υγείας

Δραματική τροπή παίρνει η κατάσταση με την εξάπλωση του χανταϊού στη Γαλλία, καθώς η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που διαγνώστηκε θετική μετά τον επαναπατρισμό της από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, επιβεβαίωσε τις ανησυχητικές εξελίξεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, η Ριστ επιβεβαίωσε ότι η μία εκ των πέντε Γάλλων επιβατών που επέστρεψαν την Κυριακή είναι θετική στον ιό.

«Η κατάστασή της δυστυχώς επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», σημείωσε.

Ο Αρνό Φοντανέ, επικεφαλής της Μονάδας Επιδημιολογίας Αναδυόμενων Ασθενειών στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της νόσου.

«Το ποσοστό θνητότητας του χανταϊού είναι εξαιρετικά υψηλό, με το 30% έως 50% των μολυσμένων ανθρώπων να πεθαίνουν. Είναι μια ασθένεια που σκοτώνει πολλούς ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Ιχνηλάτηση και «σπάσιμο» της αλυσίδας μετάδοσης

Η Ριστ αποκάλυψε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 22 στενές επαφές. Οι πρώτες οκτώ εντοπίστηκαν στην πτήση Αγία Ελένη/Γιοχάνεσμπουργκ της 25ης Απριλίου, στην οποία επέβαινε ο ασθενής που ταξίδεψε με το «MV Hondius» και «στη συνέχεια πέθανε».

Αυτοί οι οκτώ Γάλλοι πολίτες βρίσκονται ήδη σε απομόνωση εδώ και μία εβδομάδα. Σε μια δεύτερη πτήση (Γιοχάνεσμπουργκ/Άμστερνταμ), έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 14 Γάλλοι, οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα απομόνωσης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δράσουμε αμέσως στην αρχή και να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού», τόνισε η υπουργός Υγείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το διάταγμα που εκδόθηκε χθες βράδυ, το οποίο επιτρέπει την καραντίνα ατόμων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Ο Φοντανέ εξήγησε πως, «Απομονώνοντας τα κρούσματα μόλις γίνουν συμπτωματικά, μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα μετάδοσης, αυτό είναι που θα αλλάξει τα δεδομένα».

Διαφορές με τον Covid-19 και αποθέματα

Η Στεφανί Ριστ επισήμανε δύο βασικές διαφορές σε σχέση με την πανδημία του Covid-19: ο ιός είναι ήδη γνωστός και υπήρξε «έγκαιρος διεθνής συντονισμός σε σύγκριση με αυτό που είχαμε δει» στο παρελθόν.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα σε μάσκες, PCR τεστ και φάρμακα για τη διαχείριση των συμπτωμάτων.

«Ζήτησα προφανώς μια αξιολόγηση για να επιβεβαιώσω ότι έχουμε αρκετά», σημείωσε.

Όσον αφορά τη θεραπεία, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει φάρμακο που να συνιστάται επί του παρόντος για αυτόν τον ιό», αλλά υπάρχουν «πολύ πρώιμες μελέτες εμβολιασμού».

Συνεχείς συσκέψεις

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για τη παρακολούθηση της κατάστασης.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε στο BFMTV: «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά, δεδομένου ότι γνωρίζουμε αυτόν τον ιό, εξού και η περίοδος απομόνωσης των 42 ημερών που αποφασίστηκε, και ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να προστατεύσουμε τον γαλλικό λαό».

Η εκπρόσωπος κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, τονίζοντας ότι «δεν κάνουμε επ’ ουδενί αυτού του είδους τις συζητήσεις» που γίνονταν κατά την επιδημία του Covid-19.

Με πληροφορίες από: Le Parisien