Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το «Πόθεν Έσχες» του Πρωθυπουργού – Τι δήλωσε

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Πόθεν Έσχες» για το 2025 (χρήση 2024). Από αυτά τα 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει επίσης 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικές καταθέσεις ύψους 575.624 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023.

Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό ύψους 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

12:07 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα «Πόθεν Έσχες» του 2025 (χρήση 2024) των πολιτικών αρχηγών. Ο πρόεδρ...
11:40 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης για drone στη Λευκάδα: Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, θα υπάρξει αντίδραση με τα αναγκαία διαβήματα

Ως «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό» χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης το περιστατικό με το θαλά...
11:06 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου της Βου...
10:51 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νίκος Παππάς στη Realnews: «Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελλου – Τσίπρα»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ί...
