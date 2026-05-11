Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το «Πόθεν Έσχες» του Πρωθυπουργού – Τι δήλωσε

Εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Πόθεν Έσχες» για το 2025 (χρήση 2024). Από αυτά τα 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει επίσης 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικές καταθέσεις ύψους 575.624 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023.

Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό ύψους 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

