Ηράκλειο: Έξι συλλήψεις για το αιματηρό γλέντι σε καταυλισμό

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Aρχές για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10/05) στον καταυλισμό των Ρομά, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για έξι μέλη της ίδιας οικογένειας, όλοι άνδρες, τα οποία μετά από γλέντι πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστο λόγο. Και οι έξι κατηγορούνται για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.

Το χρονικό

Όπως έγραψε το CRETA24, το οικογενειακό γλέντι μετατράπηκε σε αιματηρή συμπλοκή, αφού οι έξι εμπλεκόμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, για άγνωστο λόγο, και οι ύβρεις και οι απειλές έδιναν και έπαιρναν.

Οι «έξι» πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ένας εξ’ αυτών, ηλικίας 45 ετών, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν 32χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αλλά και έναν ακόμη συγγενή του, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο με δικό του μέσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες έφεραν ελαφρά τραύματα και αφού δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες αποχώρησαν από το νοσοκομείο, για να συλληφθούν λίγο αργότερα. Όπως επίσης και ο 45χρονος και άλλοι τρεις συγγενείς τους, που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

 

