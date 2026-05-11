Χαλκιδική: Καρέ καρέ η δράση διαρρηκτών που εισέβαλαν σε κατάστημα με οπτικά – Ζημιά 20.000 ευρώ

Διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα κατάστημα οπτικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου, στην Άφυτο Χαλκιδικής, αρπάζοντας εμπορεύματα μεγάλης αξίας.

Δύο άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο μαγαζί και άρπαξαν 100 με 150 γυαλιά που η αξία τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης δημοσίευσε στα social media βιντεοληπτικό υλικό, όπου διακρίνονται οι διαρρήκτες εν δράσει, ενώ καλεί όποιον έχει κάποια πληροφορία ή είδε κάτι ύποπτο να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με την voria.gr, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γειτονικό κατάστημα κι έτσι ενημερώθηκαν οι αρχές για την υπόθεση.

