Βρετανία: Απάντησε στις απειλές του Ιράν για το «HMS Dragon» – Η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού είναι «αμυντικού χαρακτήρα»

Η Βρετανία απάντησε επισήμως στις απειλές του Ιράν κατά των βρετανικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων που ενδέχεται να αναπτυχθούν στα Στενά του Ορμούζ. Η τοποθέτηση του Λονδίνου έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία ξένων πλοίων θα «αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Η Βρετανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού «HMS Dragon» στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε: «Το HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή για να λάβει θέση ενόψει οποιασδήποτε μελλοντικής πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει τον σκοπό της παρουσίας του πλοίου.

«Αυτή η αποστολή θα είναι αμιγώς αμυντικού χαρακτήρα, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για την εμπορική ναυτιλία κατά μήκος αυτής της ζωτικής σημασίας εμπορικής οδού», εξήγησε.

Ο εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΑΜ κατέληξε υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του αντιτορπιλικού: «Η προ-τοποθέτηση του HMS Dragon αποτελεί μέρος ενός συνετού σχεδιασμού που θα διασφαλίσει ότι η Βρετανία είναι έτοιμη, ως μέρος ενός πολυεθνικού συνασπισμού υπό την κοινή ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, να ασφαλίσει τα Στενά, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Χθες, σε μια κίνηση αποκλιμάκωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι το Παρίσι «ουδέποτε εξέτασε» την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, προκρίνοντας αντ’ αυτού μια συντονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, στην οποία θα συμμετέχει και το Ιράν.

