Τεχεράνη: «Κανείς στο Ιράν δεν σχεδιάζει για να ευχαριστήσει τον Τραμπ»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Τραμπ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Ιράν ξεκαθάρισε τη θέση του μετά την απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η αμερικανική πρόταση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια απαίτηση για «παράδοση».

LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η ιρανική απάντηση «δίνει έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απέρριψε το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον, καθώς το θεωρεί μια προσπάθεια επιβολής συνθηκολόγησης υπό τις υπερβολικές απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

«Κανείς στο Ιράν δεν γράφει ένα σχέδιο για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με αυτό, τότε είναι στην πραγματικότητα καλύτερο», δήλωσε.

«Στον Τραμπ απλώς δεν αρέσει η πραγματικότητα – γι’ αυτό και συνεχίζει να χάνει από το Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι όροι της Τεχεράνης: Αποζημιώσεις και Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ απορρίφθηκε διότι ισοδυναμούσε με «παράδοση» στις απαιτήσεις του Τραμπ.

Το δίκτυο Press TV υπογράμμισε ότι το αμερικανικό σχέδιο απαιτούσε την «υποταγή» της Τεχεράνης στις επιθυμίες του Λευκού Οίκου.

Στην αντιπρόταση που κατέθεσε το Ιράν, τίθενται δύο βασικοί άξονες που η Ουάσινγκτον θεωρεί προσώρας «απαράδεκτους»:

  • Την ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.
  • Την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας της Τεχεράνης πάνω στα Στενά του Ορμούζ.

Η στάση αυτή του Ιράν δείχνει ότι, παρά τις διπλωματικές επαφές μέσω Πακιστάν και τις επερχόμενες συναντήσεις κορυφής, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις της, εμμένοντας σε μια στρατηγική που η ίδια ορίζει ως προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων απέναντι στην πολιτική «μέγιστης πίεσης» του Τραμπ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

34χρονη μητέρα έχασε 70 κιλά εφαρμόζοντας το κόλπο με την πρωτεΐνη: «Πήρα τη ζωή μου πίσω»

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε light αναψυκτικά κάθε μέρα;

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά: «Στροφή» στα φθηνά προϊόντα – Πώς η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα
περισσότερα
09:08 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη ...
08:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Θετικός στον ιό Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού – Συναγερμός στις ΗΠΑ

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού απ...
07:42 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

LIVE – 73η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Το Ιράν απέρριψε επίσημα το τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ γ...
07:37 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και 30άρια σήμερα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Από ένα κοκτέιλ ζέστης μαζί με αφρικανική σκόνη θα χαρακτηρίζεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα 11 Μ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media