Τεχεράνη: «Κανείς στο Ιράν δεν σχεδιάζει για να ευχαριστήσει τον Τραμπ»

Το Ιράν ξεκαθάρισε τη θέση του μετά την απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η αμερικανική πρόταση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια απαίτηση για «παράδοση».

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η ιρανική απάντηση «δίνει έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απέρριψε το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον, καθώς το θεωρεί μια προσπάθεια επιβολής συνθηκολόγησης υπό τις υπερβολικές απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

«Κανείς στο Ιράν δεν γράφει ένα σχέδιο για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με αυτό, τότε είναι στην πραγματικότητα καλύτερο», δήλωσε.

«Στον Τραμπ απλώς δεν αρέσει η πραγματικότητα – γι’ αυτό και συνεχίζει να χάνει από το Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι όροι της Τεχεράνης: Αποζημιώσεις και Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ απορρίφθηκε διότι ισοδυναμούσε με «παράδοση» στις απαιτήσεις του Τραμπ.

Το δίκτυο Press TV υπογράμμισε ότι το αμερικανικό σχέδιο απαιτούσε την «υποταγή» της Τεχεράνης στις επιθυμίες του Λευκού Οίκου.

Στην αντιπρόταση που κατέθεσε το Ιράν, τίθενται δύο βασικοί άξονες που η Ουάσινγκτον θεωρεί προσώρας «απαράδεκτους»:

Την ανάγκη καταβολής αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας της Τεχεράνης πάνω στα Στενά του Ορμούζ.

Η στάση αυτή του Ιράν δείχνει ότι, παρά τις διπλωματικές επαφές μέσω Πακιστάν και τις επερχόμενες συναντήσεις κορυφής, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις της, εμμένοντας σε μια στρατηγική που η ίδια ορίζει ως προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων απέναντι στην πολιτική «μέγιστης πίεσης» του Τραμπ.