Αλέξης Τσίπρας: Προεκλογική εκκίνηση

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εκτιμά ότι οι πιθανότητες να στηθούν κάλπες μετά το καλοκαίρι είναι αυξημένες και θέλουν να είναι έτοιμοι.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με ρυθμούς που θυμίζουν προεκλογική εκκίνηση και όχι απλώς πολιτική επανεμφάνιση κινείται πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να επισπεύσει τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Οι συνεχείς επαφές, οι δημόσιες παρεμβάσεις, η ενεργοποίηση δικτύων υποστήριξης σε όλη τη χώρα και οι οργανωμένες εκδηλώσεις πολιτικού διαλόγου συνθέτουν το σκηνικό μιας επιχείρησης πολιτικής επιστροφής, με σαφές εκλογικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού κυριαρχεί πλέον η εκτίμηση ότι το πολιτικό ημερολόγιο μπορεί να επιταχυνθεί απότομα, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει αιφνιδιασμό με πρόωρες κάλπες μέσα στο επόμενο διάστημα. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται πως αλλάζει και τον σχεδιασμό του ίδιου του Αλ. Τσίπρα, ο οποίος μέχρι πρότινος προσανατολιζόταν σε ανακοινώσεις μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο. Πλέον, ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκεται σοβαρά το σενάριο οι επίσημες ανακοινώσεις να γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού.

Η κινητικότητα αυτή αποκτά ήδη οργανωτικά χαρακτηριστικά. Σήμερα πραγματοποιείται στο Θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση υποστηρικτών του Αλ. Τσίπρα στην Αττική, με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής». Πρόκειται για μια διοργάνωση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θεωρείται προπομπός ενός ευρύτερου κύκλου παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο να διαμορφωθεί δίκτυο πολιτικής επιρροής πριν από την επίσημη ίδρυση του νέου σχηματισμού.

Καταγραφή δυνάμεων

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού σημειώνουν ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα έχουν μόνο χαρακτήρα πολιτικής ζύμωσης, αλλά και οργανωτικής καταγραφής δυνάμεων. Ηδη, μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, προετοιμάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, ενώ στον σχεδιασμό έχει ενταχθεί ακόμη και η Κύπρος, όπου το Ινστιτούτο Τσίπρα εξετάζει τη διοργάνωση μεγάλης πολιτικής εκδήλωσης στα μέσα Ιουνίου.

Στην Αμαλίας επικρατεί εμφανής αισιοδοξία από τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό υποστηρίζουν ότι οι μετρήσεις καταγράφουν ήδη αύξηση της δυνητικής επιρροής του κατά περίπου τρεις μονάδες, παρότι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί ούτε το όνομα ούτε το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. «Αυτό που μετριέται σήμερα είναι ουσιαστικά η πολιτική σκιά του Τσίπρα», λένε χαρακτηριστικά συνεργάτες του, εκτιμώντας ότι η επίσημη είσοδος του νέου σχηματισμού στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να αναδιατάξει συνολικά τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το οργανωτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η ψηφιακή πλατφόρμα, οι διαδικασίες εγγραφής μελών, ακόμη και το επικοινωνιακό μοντέλο λειτουργίας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν και στελέχη που εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά ως προς την ετοιμότητα του εγχειρήματος. Ο Κώστας Γαβρόγλου, ένας από τους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, παραδέχθηκε δημοσίως ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, επιμένοντας ότι απαιτείται χρόνος ώστε να διαμορφωθούν με σαφήνεια το πολιτικό πρόγραμμα, η ιδεολογική φυσιογνωμία και το στελεχιακό δυναμικό του νέου φορέα. «Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες και προετοιμασίες που δεν επιτρέπουν την άμεση ανακοίνωση του κόμματος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κ. Γαβρόγλου, τονίζοντας πως «δεν είμαστε όλοι έτοιμοι 100%». Η εικόνα αυτή, πάντως, δεν μειώνει την αίσθηση ότι οι εξελίξεις είναι πλέον κοντά. Αντίθετα, ενισχύει το σενάριο μιας ελεγχόμενης αλλά ταχείας μετάβασης από την περίοδο των διεργασιών στην περίοδο των ανακοινώσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου η κινητικότητα γύρω από τον Αλ. Τσίπρα προκαλεί εμφανή νευρικότητα. Η επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται κρίσιμη, καθώς για πρώτη φορά θα τεθεί ανοιχτά το ερώτημα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές και στελέχη έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσαν να συμπορευθούν με τον πρώην πρωθυπουργό, εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία νέου φορέα.

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνονται ήδη δύο διακριτές γραμμές. Η πρώτη θεωρεί ότι η επόμενη ημέρα της Κεντροαριστεράς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Αλ. Τσίπρα και ζητά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μαζί του. Εκφραστής αυτής της λογικής εμφανίζεται και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος επιμένει στην ανάγκη διαλόγου όλων των προοδευτικών δυνάμεων και απορρίπτει το ενδεχόμενο πολυδιάσπασης του χώρου.

Η δεύτερη γραμμή, ωστόσο, αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, φοβούμενη ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη αυτής της τάσης θέτουν ακόμη και ζήτημα πολιτικής και κοινοβουλευτικής δεοντολογίας για όσους βουλευτές επιλέξουν να ακολουθήσουν τον νέο φορέα.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος υποστήριξε ότι όποιος αποφασίσει να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να συμπορευθεί με νέο πολιτικό σχήμα θα πρέπει να παραδώσει και την κοινοβουλευτική έδρα του. «Οσοι δεν αισθάνονται πως εκφράζονται πλέον από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιλέξουν να ακολουθήσουν μια νέα πολιτική πρωτοβουλία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να κινηθούν με πολιτική αξιοπρέπεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Νίκος Παππάς ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασίας θα πρέπει να αφορά συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μεμονωμένες μετακινήσεις στελεχών, ενώ δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και να συνεννοηθούν ο Σωκράτης Φάμελλος με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική επανενεργοποίηση του Αλ. Τσίπρα έχει ήδη αρχίσει να μεταβάλει τους συσχετισμούς στον χώρο της Κεντροαριστεράς, πριν ακόμη πάρει επίσημη μορφή. Και όσο οι πληροφορίες για επίσπευση των αποφάσεων πυκνώνουν τόσο εντείνεται η αίσθηση ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων για το πολιτικό σκηνικό.