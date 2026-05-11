Πρόσω ολοταχώς για τα νέα υποβρύχια

Ο προϋπολογισμός των 5 δισ. ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το Πολεμικό Ναυτικό παίρνει σειρά, μετά την Πολεμική Αεροπορία, για θεαματική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων του. Με το πρόγραμμα των FDI Belharra να ολοκληρώνεται, καθώς έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληφθεί και οι τέσσερις φρεγάτες, όλη η προσοχή πέφτει στα υποβρύχια. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα θεωρείται ευρωπαϊκή υπερδύναμη, καθώς διαθέτει 11 συμβατικά υποβρύχια, ενώ η Γαλλία διαθέτει εννέα πυρηνοκίνητα (η μόνη στην Ε.Ε.) και η Ιταλία οκτώ.

Αυτή την υποβρύχια υπεροχή σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα είναι αποφασισμένη όχι μόνο να τη διατηρήσει αλλά και να την αναβαθμίσει εντυπωσιακά. Το σχέδιο που μελετάται «σπάει» σε δύο επιμέρους προγράμματα και αναμένεται να έχει συμβασιοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία. Το ένα αφορά τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων υποβρυχίων Type 214 κλάσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ, τα οποία φέρουν το προσωνύμιο του «αόρατου εφιάλτη» και έχουν ήδη προσδώσει πολλά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Το άλλο αφορά τη ναυπήγηση τεσσάρων νέων υποβρυχίων, τα οποία, σύμφωνα με τον στόχο που έχει τεθεί, θα είναι ανώτερα των υπαρχόντων. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται γι’ αυτή την αναβάθμιση ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ, το οποίο -μετά την πρόσκτηση των φρεγατών Belharra κλάσης ΚΙΜΩΝ- θεωρείται η μεγαλύτερη δαπάνη για το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι μνηστήρες

Τρεις είναι οι σημαντικότεροι υποψήφιοι προμηθευτές: η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ σε κοινοπραξία με την Κορέα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα και την υπογραφή σειράς συμφωνιών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η γαλλική πλευρά έθεσε μετ’ επιτάσεως το θέμα της ναυπήγησης των υποβρυχίων Barracuda που προσφέρει για την Ελλάδα. Μάλιστα έθεσε και χρονοδιάγραμμα, βάσει του οποίου το πρόγραμμα πρέπει να υπογραφεί έως το 2028 ώστε το πρώτο υποβρύχιο να παραδοθεί μέχρι το 2035.

Το Barracuda διαθέτει «πυρηνικά γονίδια». Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι το Pump-jet, που του επιτρέπει να κινείται πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα μειώνεται δραματικά ο θόρυβος που εκπέμπει. Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τεράστιες αποστάσεις και να εντοπίζει πρώτο τον εχθρό. Ικανό να καταδιώκει άλλα υποβρύχια, είναι γρήγορο στις μεταβάσεις, με κορυφαίο σόναρ και υδροδυναμική.

Οι Γερμανοί προσφέρουν την επόμενη γενιά του TYPE 214, που ήδη διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό, με βελτιώσεις σε πολλά σημεία, η πλειονότητα των οποίων θα περάσει στα υπάρχοντα υποβρύχια της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αναβάθμισής τους. Ομως, από όλες τις περιπτώσεις θεωρείται αυτή με τις λιγότερες πιθανότητες να προκριθεί, δεδομένου ότι, όταν η Ελλάδα επένδυε σε γερμανικούς εξοπλισμούς, το Βερολίνο επέλεξε να πουλήσει τα ίδια υποβρύχια και στην Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή ναυπηγεί έξι υποβρύχια της συγκεκριμένης κλάσης.

Εσχάτως εμφανίστηκε και άλλη μία ισχυρή υποψηφιότητα. Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Κορέα, προσφέρουν το υποβρύχιο KSS-III, που σχεδιάστηκε από την κορεατική HANWHA και έχει υπογράψει συμφωνία με την ΟΝΕΧ για πλήρη ναυπήγηση στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία, με τις πρώτες υπογραφές να πέφτουν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα και της Αμερικανής πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας.

Οι Κορεάτες υπερέχουν σε δυναμική. Το KSS-III διαθέτει κάθετους εκτοξευτές (VLS), ενώ μπορεί να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους (SLBM) που φτάνουν τον στόχο τους πολύ πιο γρήγορα από έναν πύραυλο Cruise. Αυτό το καθιστά ένα όπλο στρατηγικής αποτροπής. Επίσης είναι το πρώτο υποβρύχιο παγκοσμίως που υιοθέτησε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οπως αναφέρουν οι κατασκευαστές, στη στρατηγική αποτροπή και στη μεταφορά μεγάλου φόρτου όπλων το KSS-III δεν έχει αντίπαλο και το χαρακτηρίζουν «φρούριο». Αν και πολύ αθόρυβο, βασίζεται περισσότερο στη χρήση του συστήματος AIP (Air-Independent Propulsion), που του επιτρέπει να μένει ακίνητο ή να κινείται αργά για εβδομάδες χωρίς να αναδύεται, περιμένοντας τον στόχο του.

Ενίσχυση του στόλου

Παράλληλα, ο κύβος ερρίφθη στη συνεδρίαση της επιτροπής εξοπλισμών και άμυνας της Βουλής και όσον αφορά την ενίσχυση του στόλου των φρεγατών. Ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ενημέρωσε για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, κλάσης ΥΔΡΑ, που θα τους προσδώσουν όλα όσα χρειάζονται για την επιχειρησιακή δράση έως το 2040. Παράλληλα, αποφασίστηκε η πρόσκτηση 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών BERGAMINI – FREMM από την Ιταλία. Πρόκειται για πλοία που, σε συνδυασμό με τις ΜΕΚΟ και τις Belharra, θα προσδώσουν μεγάλο πλεονέκτημα στο Πολεμικό Ναυτικό, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου. Ωστόσο, κάποιοι ισχυρίζονται ότι το χαμηλό κόστος απόκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών (περίπου 650 εκατ. και οι δύο) θα δημιουργήσει πρόσθετα οικονομικά βάρη όσον αφορά την υποστήριξή τους, αφού πρόκειται για τελείως διαφορετικές πλατφόρμες, ενώ γι’ ακόμη μία φορά τίθεται το ερώτημα γιατί δεν ναυπηγούνται πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και έτοιμες λύσεις.