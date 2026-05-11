Χανταϊός: Στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius» – Μπαίνει σε καραντίνα για 45 ημέρες

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού.

Ο επαναπατρισθέντας Έλληνας επιβάτης μετέβη αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί επιβιβάστηκε στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5) στην Ελευσίνα, απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο «Αττικόν».

Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για λόγους ασφάλειας, ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς.

Όπως προβλέπουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, ο Έλληνας επιβάτης θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης. Συγκεκριμένα, θα παραμείνει στο «Αττικόν» σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών.

Απύρετος και ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο επιβάτης είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι έχει μεταφερθεί στο «Αττικόν» σε καραντίνα, για προληπτικούς και μόνον λόγους και διαβεβαιώνει πως δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταιού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επισημάνει ότι «ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά».