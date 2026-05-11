Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά: «Στροφή» στα φθηνά προϊόντα – Πώς η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια που κάνουν οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η αναζήτηση για «φθηνά» προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς, μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας που αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες, εν μέσω και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ακρίβεια που αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Απριλίου, σύμφωνα με την οποία καταγράφηκε σημαντική άνοδο στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιασθεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί και το κατσίκι, 4% τα πουλερικά, 1,9 % τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,5% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 7,5% τα φρούτα, 7,1% τα λαχανικά, 7% οι σοκολάτες και 7,9% ο καφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε από 3,4% τον Μάρτιο σε 4,6% τον Απρίλιο, δηλαδή κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ευρωζώνη, η αντίστοιχη αύξηση ήταν πολύ μικρότερη, από 2,6% σε 3%, μόλις 0,4 μονάδες.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από τις βιομηχανίες για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και πωλούνται φθηνότερα σε ποσοστό που ξεπερνάει σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και το 50%. Ωστόσο στην πλειονότητά τους είναι φθηνότερα σε ποσοστό που ανέρχεται στο περίπου 30%. Μείωση της τιμής που οφείλεται στο γεγονός ότι οι βιομηχανίες κάνουν ειδικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, ενώ πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν επιβαρύνονται και με κόστη διαφήμισης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τους πρώτους μήνες του 2026 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αναπτύσσονται με ρυθμό της τάξεως του 6,9% σε αξία, έναντι 5,4% των επωνύμων. Σε επίπεδο όγκου, η άνοδος των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι οριακά υψηλότερη της τάξης του 3,8% έναντι 3,7% των επώνυμων προϊόντων. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε κατά 3,1% στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτας ενώ στα επώνυμα κατά 1,6%. Το μερίδιό τους επί των συνολικών πωλήσεων άλλωστε ενισχύεται, παραμένοντας σε ιστορικά υψηλά.

Συνολικά το μερίδιο αγοράς στα private label ανέρχεται στο 27,5% το 2026 από 27,3% το 2025, αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές.

Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ που διενήργησε σε 17 ευρωπαϊκές αγορές η αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2025, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην πρώτη πεντάδα με τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μεγάλο μέρος της ανάπτυξης οφείλεται στην άνοδο των τιμών.

Γενικότερα οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο σε αξία, όσο και σε όγκο, αναπτύσσονται με ταχύτερο ρυθμό έναντι των επωνύμων τους πρώτους μήνες του 2026.

Χαμηλότερες τιμές

Οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παραμένουν σταθερά, χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες στα επώνυμα, συνεχίζοντας να αποτελούν οικονομικότερη εναλλακτική για τους καταναλωτές στην προσπάθεια τους να περιορίσουν το κόστος για τις καθημερινές αγορές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Circana μέχρι το τέλος Μαρτίου 23, το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης αποτελούμενο από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, κόστιζε 146 ευρώ ενώ το αντίστοιχο καλάθι, γεμάτο με επώνυμα προϊόντα, την ίδια περίοδο φέτος, κόστιζε 212 ευρώ. Δηλαδή το καλάθι με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι φθηνότερο κατά 56 ευρώ ή 45%. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ευνοείται και σε περιόδους όπου μειώνονται οι προωθητικές ενέργειες στα σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν «καταφύγιο» για τους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών πληθωριστικών πιέσεων.

Παρόλα αυτά τη στιγμή που στην Ελλάδα 1 στα 4 προϊόντα είναι ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρώπη είναι σχεδόν 1 στα 2. Εκπρόσωποι του λιανικού εμπορίου εκτιμούν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για τα private label προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων ευνοείται από την ακρίβεια. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες εβδομάδες οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα σε ποσοστό που φτάνει ακόμη και το 11%, ενώ εκτιμάται ότι όσο τα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο θα αυξάνονται οι τιμές σε όλο και περισσότερα βασικά αγαθά.