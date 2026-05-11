e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

ΔΥΠΑ
Από σήμερα έως και τις 15 Μαΐου θα πληρώσουν  ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

  • από σήμερα και έως τις 15 Μαΐου 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 14 Μαΐου 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

