Σαν σήμερα 11 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Uncategorized

bob marlei
Σαν σήμερα πριν 45 χρόνια πέθανε ο τραγουδιστής της ρέγγε Μπομπ Μάρλεϊ.
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών

Γεγονότα

  • 330: Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
  • 1894: Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.
  • 1926: Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα… Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
  • 1927: Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.
  • 1944: Εκτελούνται από τους Ναζί, οκτώ αντιστασιακοί νέοι 20-30 ετών στη συνοικία Ξηροκρήνης της Θεσσαλονίκης.
  • 1958: Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό – έκπληξη 24,42%.
  • 1970: Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

Γεννήσεις

  • 483: Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)
  • 1720: Βαρώνος Μινχάουζεν , γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)
  • 1771: Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)
  • 1904: Σαλβαδόρ Νταλί, Ισπανός ζωγράφος.
  • 1977: Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής.
  • 1984: Αντρές Ινιέστα, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 912: Λέων 6ος ο Σοφός, μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 19/9/866)
  • 1977: Κωνσταντίνος Πνευματικός, Έλληνας στρατιωτικός.
  • 1981: Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Γεν. 6/2/1945)
  • 1990: Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. (Γεν. 8/11/1935)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:10 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Απομακρύνθηκαν 94 επιβάτες από το MV Hondius – Η εκκένωση θα συνεχιστεί το απόγευμα της Δευτέρας

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius...
02:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθη...
15:12 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σταματάμε με τη βία τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες μας στα Στενά του Ορμούζ»

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως οποιαδήποτε ναυτι...
03:59 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Η Βουλή του Κοσόβου διαλύεται, νέες βουλευτικές εκλογές το αργότερο σε 45 ημέρες

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου διαλύθηκε, αφού δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας εντ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media