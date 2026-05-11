Σαν σήμερα 11 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών

Γεγονότα

330 : Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1894 : Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.

1926 : Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα… Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.

1927 : Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.

1944 : Εκτελούνται από τους Ναζί, οκτώ αντιστασιακοί νέοι 20-30 ετών στη συνοικία Ξηροκρήνης της Θεσσαλονίκης.

1958 : Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό – έκπληξη 24,42%.

1970: Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.

Γεννήσεις

483 : Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)

1720 : Βαρώνος Μινχάουζεν , γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)

1771 : Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)

1904 : Σαλβαδόρ Νταλί, Ισπανός ζωγράφος.

1977 : Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής.

1984: Αντρές Ινιέστα, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι