Σαν σήμερα 11 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών
Γεγονότα
- 330: Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
- 1894: Ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών «Πούλμαν» στο Ιλινόις.
- 1926: Με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα… Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
- 1927: Ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά Βραβεία Όσκαρ.
- 1944: Εκτελούνται από τους Ναζί, οκτώ αντιστασιακοί νέοι 20-30 ετών στη συνοικία Ξηροκρήνης της Θεσσαλονίκης.
- 1958: Η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές, με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση, με ποσοστό – έκπληξη 24,42%.
- 1970: Μαζική αποδοκιμασία του Παττακού στο Στάδιο από μαθητές, σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της χούντας.
Γεννήσεις
- 483: Ιουστινιανός (Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 14/11/565)
- 1720: Βαρώνος Μινχάουζεν , γερμανός αριστοκράτης, που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)
- 1771: Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Θαν. 22/5/1825)
- 1904: Σαλβαδόρ Νταλί, Ισπανός ζωγράφος.
- 1977: Πάμπλο Γκαρσία, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής.
- 1984: Αντρές Ινιέστα, Ισπανός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 912: Λέων 6ος ο Σοφός, μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 19/9/866)
- 1977: Κωνσταντίνος Πνευματικός, Έλληνας στρατιωτικός.
- 1981: Μπομπ Μάρλεϊ, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγγε. (Γεν. 6/2/1945)
- 1990: Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα. (Γεν. 8/11/1935)