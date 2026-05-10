ΗΠΑ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Μαϊάμι

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι το Σάββατο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η συνάντηση κατά τη διάρκεια γεύματος, την οποία μια πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με μια πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

«Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργασία του Κατάρ σε μια σειρά θεμάτων», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Συζήτησαν επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στην άμυνα του Κατάρ και τη σημασία του συνεχούς στενού συντονισμού για την αποτροπή απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Το γεύμα, αν και δεν ήταν επίσημο, διήρκεσε περίπου μία ώρα και περιλάμβανε συζητήσεις για τη διμερή σχέση μεταξύ των δύο εθνών, συμπεριλαμβανομένων τρόπων υποστήριξης των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Πακιστάν για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: CNN

