Βίντεο Μαρινάκη στο TikTok για τα νέα μέτρα: «Χωρίς να πανηγυρίζουμε, γυρίζουμε σταδιακά στην κοινωνία όσα στερήθηκε»

«500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι είναι αυτά που μπορούμε επιπλέον να δώσουμε πίσω στον κόσμο. Χωρίς να πανηγυρίζουμε, γυρίζουμε πίσω, σταδιακά, στην κοινωνία όσα στερήθηκε», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

«Πάμε να δούμε ποιους αφορούν αυτά τα μέτρα και ποιοι θα ωφεληθούν:

Τέλος Ιουνίου περίπου 975.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια μέλη, θα λάβουν από 150 ευρώ ενίσχυση για κάθε παιδί, επιπλέον όλων των υπολοίπων φοροαπαλλαγών ή όλων των άλλων επιδομάτων που δίνονται σε μόνιμη βάση. Με λίγα λόγια, μιλάμε για το 80% των οικογενειών που έχουν παιδιά.

Και στέκομαι, ξεχωριστά, όπως έκανε και ο πρωθυπουργός, στα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί αυτό αφορά πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πάρουν ανάσα.

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν, πλέον, να ρυθμιστούν μέχρι και σε 72 δόσεις. Με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό των χρεών από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα.

Δεύτερο σημαντικό μέτρο σε αυτή την κατηγορία, η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ενός τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση εξόφλησης του 25% της οφειλής και ρύθμισης όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων προς τη φορολογική διοίκηση.

Και τρίτο, που αφορά περίπου 300.000 συμπολίτες μας, θα μπορούν να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όσοι έχουν χρέη μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ. Η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, που δίνουμε μόνιμα κάθε χρόνο, πηγαίνει στα 300 ευρώ, ενώ διευρύνεται η περίμετρος καλύπτοντας, πλέον, 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Προσθέτει ότι «η επιστροφή του ενός ενοικίου θα δοθεί σε ακόμα περισσότερους δικαιούχους. Φτάνουμε, δηλαδή, το 1 εκατ. ενοικιαστές και ‘αγγίζουμε’ το 86% των ενοικιαστών που θα παίρνει, ετησίως, ένα ενοίκιο πίσω.

Επεκτείνεται η επιδότηση diesel στα 20 λεπτά στην αντλία και για τον μήνα Μάιο.

Όπως και η επιδότηση λιπασμάτων για τους αγρότες, με το 15% της αξίας των τιμολογίων. Αυτό αφορά περίπου 250.000 αγρότες.

Στη χώρα του ”δώστα όλα”, του ”λεφτά υπάρχουν”, των ”λεφτόδεντρων” νομίζω έχετε βαρεθεί να ακούτε να σας τάζουν πολλά και διάφορα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού διορθώνει τα λάθη της, μεγαλώνει την πίτα και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Έπεται και συνέχεια», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.