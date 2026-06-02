Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος για τη δολοφονία του 24χρονου που βρέθηκε ακρωτηριασμένος στον Θερμαϊκό

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος Πακιστανός, μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, για τη δολοφονία 24χρονου συμπατριώτη του. Η ακρωτηριασμένη σορός του θύματος είχε εντοπιστεί πριν από τέσσερα χρόνια στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Καλοχώρι και τη Χαλάστρα, στο βορειοδυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνέλαβαν τον κατηγορούμενο την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας και το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κίνητρο της ανθρωποκτονίας φέρεται να συνδεόταν με την ερωτική σχέση που είχε αναπτύξει το θύμα με τη σύντροφο του κατηγορουμένου. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη τρεις συμπατριώτες του 37χρονου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι απήγαγαν και δολοφόνησαν τον 24χρονο σε περιοχή του Καλοχωρίου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Αφαίρεσαν μικρή βάρκα από τον τόπο της δολοφονίας και έριξαν τη σορό στη θάλασσα, αφού προηγουμένως είχαν δέσει πάνω της βαρίδια.

Η σορός του 24χρονου είχε βρεθεί στα νερά του Θερμαϊκού, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα. Η κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίηση του θύματος και την έρευνα των Αρχών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ταυτοποίησαν τελικά το πτώμα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 37χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Οι εξηγήσεις που έδωσε, ωστόσο, δεν έπεισαν τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ