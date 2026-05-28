Θρηνεί η ενόργανη γυμναστική: Νεκρός σε τροχαίο ο Γάλλος πρωταθλητής Γκαέλ Ντα Σίλβα σε ηλικία μόλις 41 ετών

Γιωργος Λαμπρόπουλος

gael da silva
Σοκ στον χώρο της Ενόργανης Γυμναστικής καθώς ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκαέλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Γάλλος αθλητής γεννήθηκε στο Vaulx-en-Velin το 1984 και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό βάθρο το 2012, όταν κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο άθλημα του εδάφους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 που διεξήχθη στο Μονπελιέ.

Ο αθλητής συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου η γαλλική ομάδα τερμάτισε όγδοη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντα Σίλβα τερμάτισε δέκατος στους προκριματικούς του ασκήσεων εδάφους, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό.

Εκπροσώπησε επίσης τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 στο Ρότερνταμ, όπου οδήγησε τη Γαλλία στην πέμπτη θέση.

Ο συγκλονιστικός θάνατός του έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε εμφανιστεί στο Γαλλικό Ομαδικό Πρωτάθλημα στην Αμιέν, σύμφωνα με την εφημερίδα L’Équipe.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Καμίλ και τα τρία παιδιά του, τον Hugo, 12 ετών, τον Jules, 9 ετών, και τη Lou, 6 ετών.

με πληροφορίες από The Sun

